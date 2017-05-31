"Baykal Saran Yılın Tiyatro Sanatçısı Ödülü"ne, "Joko'nun Doğum Günü" oyunundaki performansıyla Zeynep Ekin Öner layık görüldü.

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"Baykal Saran Yılın Tiyatro Sanatçısı Ödülü", Roland Topor'un eseri "Joko'nun Doğum Günü" oyunundaki performansıyla Zeynep Ekin Öner'in oldu.



"Baykal Saran Yılın Tiyatro Sanatçısı Ödülü"nde kazanan belli oldu. 2006 yılında hayatını kaybeden ünlü tiyatro sanatçısı Baykal Saran adına bu yıl 11. kez verilen ödülün seçici kurulunda, eski Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Lemi Bilgin, Atila Sav, Selçuk Yöntem, Rüştü Asyalı ve Erkal Saran yer aldı.



Seçici kurulun kararı, Akün Sahnesi'nde düzenlenen toplantıyla açıklandı.



Eski Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Lemi Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sanatçılığı ve kişiliğiyle tiyatro dünyasına örnek olan Baykal Saran adına düzenlenen "Yılın Tiyatro Sanatçısı Ödülü"nü önceki yıllarda kazanan sanatçılara bakıldığı zaman başarılı olduklarını gördüklerini belirterek ödüle layık görülen kişilerin Türk tiyatrosuna büyük katkılar sunacak sanatçılardan oluştuğunu söyledi.



Bu tür ödül törenlerinin, iyi oyunları iyi seyircilerle buluşturmak için önemli olduğunu ifade eden Bilgin, "Sanatçının en büyük gıdası, kendini yetiştirmesinin en önemli etkisi seyirciden aldığı alkıştır ve beğenidir. Bunun yanında alınan ödüllerin, emeğinin, çalışmasının karşılığı olduğu inancıdır. Bu hem sorumluluk yükler hem de motivasyon kaynağıdır, enerji, güç, çalışma isteği verir. Kendinden sonra gelecek olan nesillere de bu mesleğin düzgün, doğru ve özveriyle yapılmasının kaynağını sağlar." dedi.



"Baykal Saran Yılın Tiyatro Sanatçısı Ödülü" ödül töreni, Ekim ayında Akün Sahnesi'nde gerçekleşecek.