Ünlü karikatürist Bedri Koraman ölümünün ikinci yılında, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki mezarı başında düzenlenen törenle anıldı

Karikatürist Bedri Koraman, Bodrum ilçesinde mezarı başında anıldı.



Geçirdiği rahatsızlık sonucu 30 Mayıs 2015'te hayatını kaybeden Bedri Koraman için Bodrum'un Torba Mahallesi'ndeki mezarı başında anma töreni düzenlendi.

Eşi Nil Koraman tarafından organize edilen törene, Koraman ailesi, emekli Orgeneral Çetin Doğan ve şarkıcı Fedon'un da aralarında olduğu çok sayıda seveni katıldı. Törende, Koraman için dua okundu.

Merhum Bedri Koraman'ın eşi Nil Koraman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşinin yokluğuna hala alışamadığını söyledi.

Koraman'ın "hem babası hem de arkadaşı olduğunu" ifade eden Nil Koraman, "Çok haksızlıklara uğradım ama dimdik ayaktayım. Kocamı çok sevdim ve seviyorum. Bu kadar seveni ve dostu da beni yalnız bırakmıyor, o benim için önemli." dedi.



"Modern Nasrettin Hoca'ydı"

Emekli Orgeneral Çetin Doğan da Koraman'ı lise yıllarından beri takip ettiğini ve karikatürlerinin bir neşe ve düşünce kaynağı olduğunu ifade etti.

Koraman'ı "modern zamanların Nasrettin Hocası" olarak değerlendiren Doğan, "Çelişkileri ortaya koyma bakımından, insan duasını ortaya koyma bakımından çok enteresan bir kişiliğe sahipti. Kendisi bir dünya vatandaşıydı." diye konuştu.

Doğan, Bedri Koraman'ın hiç kimseyi kırmadığını ve kalbinin hep sevgiyle dolu bir insan olduğunu, son dönemde gazete sahiplerinin kendisini aramamasına çok üzüldüğünü anlattı.

Şarkıcı Fedon da Bedri Koraman'ın büyük bir insan olduğunu ve onu unutmayacaklarını dile getirdi.

Mezarlıkta düzenlenen törenin ardından vatandaşlara lokma ikram edildi.

Anma etkinlikleri, Bedri Koraman'ın Torba Mahallesi'ndeki evinde devam etti.