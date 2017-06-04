UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan "beyaz cennet" Pamukkale'de, balon turizmi yoğun ilgi görürken, yerli ve yabancı turistler manzaranın keyfini çıkarıyor.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan "beyaz cennet" Pamukkale'de, balon turizmi yoğun ilgi görürken, yerli ve yabancı turistler seyre doyum olmayacak manzaranın keyfini çıkarıyor.



Beyaz travertenleriyle, sıcak su kaynakları ve antik kentleriyle ünlü "beyaz cennet" Pamukkale'yi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, balon turizmine rağbet ediyor.



Günün ilk ışıkları ile sıcak hava ile şişirilen balona binen ziyaretçiler, yüzlerce metre yükseklikte güneşin doğuşunu seyrederken, "beyaz cenneti" ve yakın köylerdeki doğal ortamı görme fırsatı yakalıyor.



İlginç ve heyecanlı deneyimi yaşayan turistler yüzlerce metre yukarıda bol bol fotoğraf çekip Pamukkale'yi kuşbakışı izlemenin keyfini yaşıyor.



"Bölgeye hizmet veriyoruz"



Bir balon şirketinin genel müdürü Ayşe Köse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pamukkale'de Türk Hava Kurumu (THK) ile balon uçuşu gerçekleştirdiklerini ifade etti.







Kentin tanıtımı ve turizm faaliyeti çerçevesinde Denizli Valisi Ahmet Altıparmak'ın girişimleriyle Pamukkale'de balon uçuşlarının tekrar başladığını anımsatan Köse, şunları söyledi:



"Kapodakya'da yaklaşık 15-20 yıldır bu iş yapılıyor. Pamukkale'de ocak ayından beri uçuyoruz. Amacımız Pamukkale bölgesinde havacılığı benimsetmek ve yaymak. Sadece balonla değil, bunun eğitimleriyle de devam ettireceğiz. Zaten yamaç paraşütü var. İleriki dönemlerde safari ekleyeceğiz. Bunun çalışmaları var. Bunun yanında şu an altyapı hazırlıkları devam ediyor. Planlamalarımızın içinde uçuş okulu var. Biz burada sadece balonla uç gitsin, turizme hizmet verelim değil. Tamamen bölgeye yönelik hizmet veriyoruz. Alternatif bir meslek de diyebilirsiniz pilotluk eğitimi vereceğiz, uçuş eğitimleri vereceğiz, havacılığı Pamukkale'ye yayacağız."



Pamukkale'de güneşin doğuşunu seyretmenin turistler tarafından çok beğenildiğini, turistlerin bu anları fotoğraf makineleri ile ölümsüzleştirdiklerini kaydeden Köse, "Balonu daha çok Uzak Doğulular tercih ediyor. Çinliler, Koreliler ve Japonlar daha çok tercih ediyor. Kültür turları kapsamında ziyaret ettikleri Kapadokya'da balona binen turistler burada tekrar balona binerken, hiç binmeyenler de bu fırsatı burada kaçırmak istemiyor." dedi.



Meksika'dan turistik gezi için Pamukkale'ye gelen Luis Magana, otelde "balona binmek ister misiniz?" diye sorduklarında hemen kabul ettiklerini söyledi.



Magana, "Çok memnun olduk, balon ile uçmaktan çok keyif aldık. Pamukkale'yi gördük. Güneşin doğuşunu izlemek çok güzel." dedi.



Meksika'dan gelen Estefania Terrazas da "Meksika'dan geliyoruz. Balonu çok seviyorum. Balonla seyahat etmeyi herkese tavsiye ediyorum. Maceraları seviyorum. Başka maceralara da katılacağız. Pamukkale çok güzel, manzara harikaydı. Güneşin doğuşunu böyle eşsiz manzarada seyretmek tarif edilemez bir güzellik." diyerek duygularını dile getirdi.