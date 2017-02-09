90 bin Türk askerinin hikayesinin anlatıldığı "Beyaz Hüzün" filminin çekimleri Erzincan'da sürüyor.
Kalabalık bir yapım ekibi ile yaklaşık 15 gündür çekimlerin sürdüğü sinema filminde, 102 yıl önce Sarıkamış'ta donarak şehit olan askerlerin hikayesi anlatılmaya çalışılıyor.
Yapım ve yönetmenliğini Kenan Korkmaz ve Suat Ergin’in yaptığı filmde Murat Ünalmış, Hasan Kücükçetin, Güray Kip, Aydan Çakır, Semra Dinçer gibi oyuncu isimler yer alıyor.
ulusalkanal.com.tr
Sarıkamış'ta donarak şehit olan 90 bin Türk askeri, "Beyaz Hüzün" adlı filmde hayat bulacak. Çekimler, soğuk havalara rağmen Erzincan'da sürüyor. Filmin yapım ve yönetmenliğini Kenan Korkmaz ve Suat Ergin üstleniyor.
90 bin Türk askerinin hikayesinin anlatıldığı "Beyaz Hüzün" filminin çekimleri Erzincan'da sürüyor.