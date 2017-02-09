"Beyaz Hüzün" filminin çekimleri Erzincan'da sürüyor

Sarıkamış'ta donarak şehit olan 90 bin Türk askeri, "Beyaz Hüzün" adlı filmde hayat bulacak. Çekimler, soğuk havalara rağmen Erzincan'da sürüyor. Filmin yapım ve yönetmenliğini Kenan Korkmaz ve Suat Ergin üstleniyor.

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