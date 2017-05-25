Festival kapsamında şef Deniz Orhun, izleyicilerle deneyimlerini paylaştı.

"Beyoğlu Gastronomi Festivali" kapsamında şef Deniz Orhun, katılımcılara deneyimlerini aktardı.



Beyoğlu Belediyesi tarafından Taksim Meydanı'nda düzenlenen festivalde Orhun, yemek yaparak izleyicilere ikram etti. Şef Orhun, kendisini izleyenlere mutfakla deneyimlerini de anlattı.



Orhun, festival sayesinde lezzetlerini insanlara doğrudan tattırma imkanı bulduğunu söyledi.



Türk gıda ürünlerinin çok zengin olduğunu anlatan Orhun, ''İnanılmaz yöresel ürünlerimiz var. Biz bunları nasıl kullanmamız gerektiğini iyi bilmeliyiz. Daha önemlisi, Türk gıda malzemelerini Çin, Kore, Fransız mutfağında da kullanmalıyız.'' diye konuştu.



Orhun, mutfağın toplumun ekonomisinden, siyasetinden ve mizahından etkilendiğini belirterek, şunları kaydetti:



"Bunların bütün izlerini aslında mutfakta görürsünüz. Şu anda inanılmaz bir iklim değişimi var. Bazen bunu fark ediyoruz, bazen de fark etmiyoruz. Günümüzde hayatımızda inanılmaz bir teknolojik değişim var. Enerjimizi artırmak için besinlere ihtiyacımız var. Besinlerimizi bir tık daha değiştirmemiz gerekiyor. Enerjimizi arttıracak besinler Türk gıda malzemeleri içerisinde oldukça fazla. Ne yemek yaparsak yapalım kendi ürünlerimizi kullanmaya çalışalım. Mesela tarcın, zencefil, karanfil kullanalım yemeklerimizde."