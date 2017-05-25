"Bütün hakim ve savcılar incelendi"
CHP'den Fikri Sağlar kararı
CHP'den Fikri Sağlar kararı
FETÖ'nün TSK'daki
FETÖ'nün TSK'daki "kripto" yapılanmasına operasyon
Ünlü isim hastaneye kaldırıldı
Ünlü isim hastaneye kaldırıldı

"Beyoğlu Gastronomi Festivali"

Festival kapsamında şef Deniz Orhun, izleyicilerle deneyimlerini paylaştı.

"Beyoğlu Gastronomi Festivali"

"Beyoğlu Gastronomi Festivali" kapsamında şef Deniz Orhun, katılımcılara deneyimlerini aktardı.

Beyoğlu Belediyesi tarafından Taksim Meydanı'nda düzenlenen festivalde Orhun, yemek yaparak izleyicilere ikram etti. Şef Orhun, kendisini izleyenlere mutfakla deneyimlerini de anlattı.

Orhun, festival sayesinde lezzetlerini insanlara doğrudan tattırma imkanı bulduğunu söyledi. 

Türk gıda ürünlerinin çok zengin olduğunu anlatan Orhun, ''İnanılmaz yöresel ürünlerimiz var. Biz bunları nasıl kullanmamız gerektiğini iyi bilmeliyiz. Daha önemlisi, Türk gıda malzemelerini Çin, Kore, Fransız mutfağında da kullanmalıyız.'' diye konuştu.

Orhun, mutfağın toplumun ekonomisinden, siyasetinden ve mizahından etkilendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bunların bütün izlerini aslında mutfakta görürsünüz. Şu anda inanılmaz bir iklim değişimi var. Bazen bunu fark ediyoruz, bazen de fark etmiyoruz. Günümüzde hayatımızda inanılmaz bir teknolojik değişim var. Enerjimizi artırmak için besinlere ihtiyacımız var. Besinlerimizi bir tık daha değiştirmemiz gerekiyor. Enerjimizi arttıracak besinler Türk gıda malzemeleri içerisinde oldukça fazla. Ne yemek yaparsak yapalım kendi ürünlerimizi kullanmaya çalışalım. Mesela tarcın, zencefil, karanfil kullanalım yemeklerimizde."


Kaynak: AA
Etiketler; #beyoğlu gastronomi festivali #festival #şef #deniz orhun #deneyim #izleyici #gastronomi
banner863
Önceki Haber
KTÜ'ye 15 akademisyen ve uzman alınacak
Sonraki Haber
Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.