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‘Bond kızı’ Molly Peters hayatını kaybetti!

James Bond filminde yer alan ‘Bond kızı’ olarak ünlenen Molly Peters, 75 yaşında yaşamını yitirdi.

‘Bond kızı’ Molly Peters hayatını kaybetti!

Bond kızı’ olarak ünlenen oyuncu Molly Peters 75 yaşında hayata veda etti.
 
Salı günü hayatını kaybettiği öğrenilen İngiliz oyuncunun ölüm nedeni henüz bilinmiyor.




Peters, 1965 yapımı 'Thunderball’ (Yıldırım harekatı) filminde 007 rolünü canlandıran Sean Connery’nin hemşiresini canlandırmıştı.
 
Resmi James Bond Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Molly Peters’ın 75 yaşında hayatını kaybettiğini duymak bizi üzdü. Düşüncelerimiz ailesiyle birlikte” denildi. 


 
Molly Peters, bir filmde soyunan ilk Bond kızı olarak hafızalara kazınmış, çekilen sahnelerinin pek çoğu sansüre uğrayarak kesilmişti.



Peters, James Bond filminin yanı sıra 1968 yılında ‘Don't Raise the Bridge’, ‘Lower the River’ filmlerinde de rol almıştı./vatan
 

Etiketler; #james bond #Bond kızı #Molly Peters
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