Bu hafta 10 film vizyona girecek

Beyaz perdeye bu hafta 5'i yerli 10 film vizyona girecek.

0 0 0 0

Dram türündeki "Kaçış" "savaştan kaçan Suriyeli Cabir ve beraberindekileri konu alıyor. Cabir ve beraberindekiler Edirne'ye kadar gelmiştir. Cabir burada saklanır. Aliye ve Sadık'ın çocukları olmadığı için araları bozuktur. Aliye, Cabir'e yardım elini uzatır. Bu iki yalnız ve mutsuz insan, birbirlerine yakınlık duymaya başlarlar.



Murat Boz, İrem Sak ve Yasemin Allen'ın başrollerinde yer aldığı "Dönerse Senindir", hayatının aşkını geri kazanmaya çalışan bir gencin mücadelesini anlatıyor.



"Siyah Karga" filmi dram türünde. Filim, memleketi İran'a dönmeye çalışan genç bir kızın yolculuğuna odaklanıyor.



"Hasret Bitti" filminde , Almanya'dan yurda dönüş yapan "Bitti" ailesinin yaşadıklarını beyaz perdeye aktarıyor.



"Değiştir Bakalım" komedi türünde bir filim. Filim, küçük bir kasabada yaşayan kadın ve erkeklerin rol değiştirmesiyle başlayan komik olaylar etrafında dönüyor.



-"Kartopu Savaşları" animasyon türündeki film. Filim küçük bir köyde yaşayan çocukların büyük kartopu savaşını izleyicinin beğenisine sunuyor.



David Frankel'in yönetmenliğini yaptığı "Gizli Güzellik" izleyiciyle buluşacak. Filim yaşanılan trajik olaylara rağmen yaşamın hala bir değer taşıdığını göstermeyi amaçlıyor.



Başrollerinde Oscar adayı Michael Fassbender ve Oscar ödüllü Marion Cotillard'ın yer aldığı "Assassin's Creed", atalarının maceralarını deneyimleyen bir adamın hikayesini konu alıyor.



Dram türündeki "Meçhul Kız" kariyerinde hızlı yükselişin peşinde olan genç bir doktorun yaptığı araştırmayı konu alıyor. Doktor öldürülen bir kızın kim olduğunu öğrenebilmek için mücadele veriyor.



"Florence" filmi, 1868-1944 yılları arasında yaşamış Florence Foster Jenkins'in gerçek hikayesini konu ediniyor. "Şeytan Marka Giyer" ve "Mamma Mia!" filmleriyle tanınan Meryl Streep'in başrolünde olduğu yapımın yönetmenliğini Stephen Frears yaptı.







ulusalkanal.com.tr