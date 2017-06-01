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Bu hafta 4'ü yerli 8 film vizyona girecek

Bu hafta 4'ü yerli 8 film vizyona girecek. İşte vizyondakiler...

Bu hafta 4'ü yerli 8 film vizyona girecek
Sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 8 film vizyona girecek.

"Bambaşka" filmi izleyici ile buluşacak. Film, trajik bir kaza sonucu hayata olan heyecanını kaybeden bir üniversite öğrencisinin, aşkla yaşama tutunma hikayesini perdeye yansıtıyor.

Ömer Kavur’un Yusuf Atılgan’ın romanından uyarladığı, 1987'de film olan "Anayurt Oteli" restore edilerek sinemaya yeniden kazandırıldı. Macit Koper, Serra Yılmaz, Orhan Çağman gibi isimlerin rol aldığı filmin müzikleri Attila Özdemiroğlu imzası taşıyor.

Komedi türünde "Bir Damla Aşk" vizyonda. Filmde tesadüfen çocukluk aşkıyla karşılaşan bir adamın, onu oyunculuk atölyesine davet etmesiyle gelişen olaylar anlatılıyor. 

"Nefrin" korku ve gerilim meraklılarının ilgisini çekmeye aday. Gülşen Güner'in yönetmenliğini yaptığı filmde Arda Kural, Tuğba Özay, Metin Yüksel gibi isimler oynuyor.

1990'ların meşhur dizisi "Sahil Güvenlik'" beyazperdeye uyarlandı. Filmin başrollerinde Dwayne Johnson ve Zac Efron  yer alıyor. Komedi türündeki filmde, sahil güvenlik ekibi bir koyun güvenliğini sağlıyor. 

"Wonder Woman" ...  Bilim-kurgu ve aksiyon türündeki filmde, yenilmez bir savaşçı olan Amazon prensesi Diana'nın dünyada yaşanacak olan büyük savaşı durdurmak için mücaldesi konu ediliyor. 

"Şeytanın Doğuşu" filmi çocuklarının doğması ile  başlarına sıra dışı olaylar gelen bir aileyi anlatıyor.

Haftanın animasyon filmi, "Kaptan Düşükdon". Hayal gücü yüksek George ve Harold'ın, okul müdürünü hipnotize eder. Müdürde kendini  Kaptan Düşükdon zanneder.

ulusalkanal.com.tr
 
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