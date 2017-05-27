KASTAMONU'da 3 yıl önce bir mezarı kazıp içindeki cesedin bir bölümünü parçaladığı ileri sürülen bozayı, avcılar tarafından vurulduktan sonra İstanbul'da tahnit işleminden sonra Antalya Düzlerçamı'ndaki Termessos İnteraktif Tabiat Müzesi'nde sergilenmeye başladı.

Antalya'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü bünyesindeki Düzlerçamı Ormanı ve Termessos Antik Kenti'nin bulunduğu milli parkta yer alan Termessos İnteraktif Tabiat Müzesi'nde, Türkiye'nin değişik yörelerinde trafik kazası, hastalık veya kaçak avcılar tarafından vurularak öldürüldüğü tespit edilen yabani hayvanlar özel dolgu yaptırılarak sergilenmeye başladı. Müzede bozayı, vaşak, karakulak, kurt, 2 alageyik ile yaban keçisinin yanı sıra, sergilenen hayvanlar şöyle:



"Leş kargası, kaya güvercini, ada doğanı, küçük kerkenez, guguk kuşu, sülün, arı kuşu, kaplumbağa, kızıl şahin, öter ardıç, sincap, ibibik, bukalemun, karatavuk, porsuk, turaç, üveyik, puhu, gökkuzgun, yalı çapkını, atmaca, yılan kartalı, kınalı keklik, oluklu kertenkele, tepeli patka, yeşil başlı ördek, kaşık gaga, suna, çamurcun."







'MEZARCI BOZAYI' DA BU MÜZEDE



Kastamonu'nun Ağlı İlçesi'nde 2014 yılında defnedilen bir kişiye ait mezarı kazıp, cesedin bir kısmını parçaladığı öne sürülen ve 'Mezarcı' olarak adlandırılan bozayı da bu müzede sergileniyor. Mezar kazma olayı sonrasında Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 10'uncu Bölge Müdürlüğü Kastamonu İl Şube Müdürlüğü'nce çıkartılan 'vur' emri neticesinde, bozayı avcılar tarafından vuruldu. Bu bozayının postu da müzedeki diğer hayvanlara olduğu gibi İstanbul'da tahnit işlemi yaptırılarak, İnteraktif Tabiat Müzesi'ne getirildi. Müzede sergilenen bozayının ağzında ve elinde ise bal poleni bulunuyor.







ÖĞRENCİLERE İNTERAKTİF DOĞA EĞİTİMİ



Doğa Koruma ve Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürü Adnan Yılmaztürk, İnteraktif Tabiat Müzesi'nin 2014 yılında hazırlanan bir proje kapsamında Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı desteğiyle 2016'da tamamlandığını belirtti. Adnan Yılmaztürk, müzenin, geçen Eylül ayında ziyarete açıldığını söyledi. Bakanlığın politikaları kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği yapıldığını ve öğrencilere interaktif doğa eğitimlerinin burada verildiğini belirten Adnan Yılmaztürk, “Bu çalışma Türkiye'de interaktif tabiat müzesi özelliğini taşıyan tek çalışmadır. Burada üniversite, lise ve ortaokul öğrencileri hedef kitlemiz. Doğayı dokunarak, yaban hayatını günümüzün modern teknolojisi kullanılarak çağdaş bir müze anlayışı çerçevesinde öğreniyorlar" dedi.







Yılmaztürk, müzenin Antalya kent merkezine çok yakın ve Termessos antik kenti yolu üzerinde olması nedeniyle yabancı turistler açısından da ilgiyle karşılandığını belirtti.