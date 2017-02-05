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Bulduğu heykel parçasını müzeye teslim etti

İZMİR'in Urla İlçesi'nde banka memuru Yeşim Yüksel, Çeşme İlçesi'nde bulduğu kırık heykel başını müzeye teslim etti.

Bulduğu heykel parçasını müzeye teslim etti
Cumartesi günü gittiği otomobiliyle Çeşme İlçesi'ne giden bankacı Yeşim Yüksel, ilçenin Pazaryeri mevkiinde yerde mermer heykel parçaları gördü. Otomobilini durdurup inen Yüksel, kırık heykel başını ve çevredeki parçaları toplamaya başladı. Babası heykeltıraş olduğu için heykellere meraklı olduğunu belirten Yeşim Yüksel, bunun tarihi bir eser olabileceğini düşünerek araştırma yaptı.

Bulduğu kırık heykel başının, Aydın'ın Çine İlçesi'nde bulunan Helenistlik döneme ait mezar taşındaki heykel başına benzediğini belirleyen Yeşim Yüksel, bunu Çeşme Müzesi yetkililerine teslim etti.

Çeşme Müzesi yetkilileri, kırık parçaları detaylı olarak inceleyeceklerini, sonucun birkaç gün içinde belli olabileceğini söyledi.

Kaynak: DHA
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