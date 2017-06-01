“Bulutların üstünde olmak” Sevdamız Karadeniz adlı fotoğraf sergisi 2-11 Haziran 2017 tarihleri arasında sanatseverlerle buluşacak. Serginin açılışı TESK Sanat Galerisi’nde 2 Haziran Cuma Günü saat 18: 00’de olacak ve haftasonları 12:00-19:00, Haftaiçi 09:00-17:00 arasında görülebilecek.Sergide, Karadeniz’in o eşsiz güzellikleri; yaylaları, insanı, bulut denizleri renkli fotoğraflarla sunulacak.Serginin geliri Mehmetçik Vakfı’na ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne bağışlanacak.