“Bulutların üstünde olmak” Sevdamız Karadeniz adlı fotoğraf sergisi 2-11 Haziran 2017 tarihleri arasında sanatseverlerle buluşacak. Serginin açılışı TESK Sanat Galerisi’nde 2 Haziran Cuma Günü saat 18: 00’de olacak ve haftasonları 12:00-19:00, Haftaiçi 09:00-17:00 arasında görülebilecek.
Sergide, Karadeniz’in o eşsiz güzellikleri; yaylaları, insanı, bulut denizleri renkli fotoğraflarla sunulacak.
Serginin geliri Mehmetçik Vakfı’na ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne bağışlanacak.
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