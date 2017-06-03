Belçika'da Avrupa üçüncüsü olarak ülkemizi gururlandıran "İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası" dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say ile buluştu. Say ve çocuk müzisyenler aynı sahneyi paylaştı.

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