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Çocuk müzisyenler ve Fazıl Say konser verdi

Belçika'da Avrupa üçüncüsü olarak ülkemizi gururlandıran "İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası" dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say ile buluştu. Say ve çocuk müzisyenler aynı sahneyi paylaştı.

Çocuk müzisyenler ve Fazıl Say konser verdi

"İki Elin Sesi Var" Çocuk Senfoni Orkestrası ile Dünyaca ünlü piyanistimiz Fazıl Say konser verdi.

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orketstrası'na başarısından dolayı süpriz yapıldı.

Süpriz Fazıl Say'dı. Dünyaca ünlü piyanistimiz, çocuk müzisyenlerle birlikte aynı sahneyi paylaşıp konser verdi. 

Özel konserde ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say’ın Türk Bestecileri Serisi kapsamında yayımladığı “Çocuklar İçin” albümündeki 11 eser seslendirildi.

Ayrıca genç müzisyenlerin seslendirdiği  Ağır Zeybek, Masal, Bağlamacı, Rüya, Kocaman Bebek, Ninni, Ege Şarkısı, Kırda Oyun, Kumru, İstanbul’da Kış Sabahı ve Ses isimli eserler davetliler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #konser #fazıl say #piyanist #çocuk senfoni orkestrası #iki elin sesi var
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