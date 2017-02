"Projenin her zaman yanında olduğumuzu, karşılaşılacak her türlü sorun karşısında destek olacağımızı taahhüt ediyoruz"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB ve Mali Yardımlar Daire Başkanı Burak Çağatay Doğan, Kültürlerarası İletişim ve Dayanışma Derneği tarafından yürütülen "Dans Romanlarla Buluşuyor" projesine desteklerinin süreceğini bildirdi.



Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki mali iş birliği kapsamında geliştirilen Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA-Instrument for Pre Accession), "İnsan Kaynaklarını Geliştirme" bileşeni altında, Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Projesi olan "Dans Romanlarla Buluşuyor" projesi kapsamında, Beyoğlu'ndaki Grand Pera'da toplantı düzenlendi.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB ve Mali Yardımlar Daire Başkanı Doğan, toplantıda yaptığı konuşmada, projenin 2 yılı aşkın bir sürenin sonunda, 2 bin proje arasından ilk 140'a girmeyi başardığını anlattı.



Projenin Hükümetin Roman açılımının devam ettiğinin bir göstergesi olduğunu belirten Doğan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın, büyük işverenlere tavsiye ettiği gibi istihdamın arttırılmasını, Anadolu Ateşi grubumuzun da aslında uyduğunu görüyoruz. Roman vatandaşlarımızın istihdam edilerek ve bunu taahhüt ederek başardığını görmek, bizi çok daha mutlu ediyor. Bizler de bürokratlar olarak projenin her zaman yanında olduğumuzu, karşılaşılacak her türlü sorun karşısında destek olacağımızı taahhüt ediyoruz." dedi.



Anadolu Ateşi Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına teşekkür ederek, Kültürlerarası İletişim ve Dayanışma Derneğinin 2 yıl önce kurulduğunu ve amacının Türkiye kültürüyle dünya kültürünü birbirine yaklaştırmak olduğunu ifade etti.

Erdoğan, Türkiye'nin en görkemli ve neşeli renklerinden olan Roman kültürünü tanıtmaya çalışacaklarına işaret ederek, Romanlarla çalışmanın mutluluğunu yaşamak istediklerini, seçmeler yaparak eğitim sürecine geçileceğini ve işsiz Roman gençler arasından seçilecek 50 kişiye, bir meslek imkanı doğacağını söyledi.



"Dans Romanlarla Buluşuyor Projesi" Koordinatörü Aniş Aslan ise Kültürlerarası İletişim ve Dayanışma Derneğinin yürüttüğü projenin eş başvuru sahibinin Balkan Romanları Birliği Derneği olduğunu kaydetti.

Aslan, 12 ay sürecek proje kapsamında, 17 ile 29 yaş arasındaki daha önce herhangi bir mesleki eğitim almamış işsiz Roman gençler arasından seçilecek 50 kişiye, Anadolu Ateşi'nin dans stüdyolarında 6 ay içerisinde 500 saat profesyonel dans eğitimi verileceğini aktardı.

Profesyonel dans eğitimine kriterleri sağlayamadığı için katılamayan Roman gençlerin ise 5 bölgede gerçekleştirilecek "Rol Model Toplantıları" sayesinde farklı alanlarda başarılı olmuş Romanlar ile bir araya getirerek topluma entegrasyonlarının sağlanacağını belirten Aslan, hayatlarında müzik ve dansın önemli yer tuttuğu Roman gençlerin dans eğitimleri sonunda bir gösteri hazırlayacağını ve seyirciyle buluşacaklarını ifade etti.

Bilgilendirme toplantıları da yapacaklarını dile getiren Aslan, "Roman gençlere ulaşılacak ve profesyonel dans eğitimi ile ilgili bilgilendirilecek ve bu eğitimlerin kendilerine neler kazandıracağını anlatılacak. Proje kapsamında Roman vatandaşlara yönelik ön yargı anketleri uygulanacak ve anket sonuçları analiz edilerek raporlaştırılacak. Son olarak sertifika töreni yapıldıktan sonra ise istihdam ve iş arama faaliyetlerine başlanacak." diye konuştu.

Projenin sonuçları, "Dans Romanlarla Buluşuyor" adı altında açılan sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek.