Türkiye'nin ilk resmi müzik okulu olan Darülelhan'ın 100'üncü kuruluş yıl dönümü İstanbul'da verilen konserle kutlandı.
Kültür ve Tuzim Bakanlığı ile İstabul Üniversitesi'nin ortak yaptığı etkinlik, Topkapı Sarayı içinde bulunan Aya İrini Kilisesi'nde düzenlendi.
Etkinliğin açış konuşmasnı Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı bir konuşma yaptı.
Protokol konuşmalarının ardından konsere geçildi.
Gecede, Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu, İstanbul Üniversitesi Osmanlı Dönemi Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezi, Türk Müziği İcra Heyeti, İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu sahne aldı.
ulusalkanal.com.tr
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İstanbul Üniversitesi, Türkiye'nin ilk müzik okulu Darülelhan'ın 100'üncü yıl dönümü nedeniyle konser düzenledi. Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'nın da katıldığı konserde çok sayıda müzik topluluğu sahne aldı.
Türkiye'nin ilk resmi müzik okulu olan Darülelhan'ın 100'üncü kuruluş yıl dönümü İstanbul'da verilen konserle kutlandı.