Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İstanbul Üniversitesi, Türkiye'nin ilk müzik okulu Darülelhan'ın 100'üncü yıl dönümü nedeniyle konser düzenledi. Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'nın da katıldığı konserde çok sayıda müzik topluluğu sahne aldı.

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