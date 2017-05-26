Hafta sonları önlerinde kuyruklar oluşan ciğerciler önemli inanç turizmi merkezlerinden Edirne'yi ziyaret edecekler için yarından itibaren ramazan ayına girecek

Şöhreti, tadıyla ülke sınırlarını aşan Edirne tava ciğerinin ustaları, iftar sofralarında ciğeri tercih edenler için hazırlıklarını tamamladı.



Özellikle hafta sonlarında tava ciğeri yiyebilmek için sıra bekleyen müşterileriyle dikkati çeken ciğerciler, inanç turizminin önemli merkezlerinden Edirne'yi ziyaret edeceklere, yarından itibaren ramazan ayı boyunca özel hizmet verecek.



İftar saatine kadar yoğunlukları azalacak olan ciğerciler, tüm enerjilerini iftar saatine saklayacak.



Yoğunluğa karşı stoklarını ayarlayan ve ramazan öncesi denetimden geçen ciğerciler, "Hoş geldin ya şehr-i ramazan" demeye hazırlanıyor.



Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazanın bolluk ve bereketiyle geldiğini söyledi.



Edirne'nin çok sayıda simgesinin yanı sıra gastronomi anlamındaki en önemli simgesi olan tava ciğeriyle iftar etmek için İstanbul'dan, Tekirdağ'dan, Çanakkale ve Bursa'dan rezervasyonlar aldıklarını belirten Dinar, "Selimiye Camisi bir çekim merkezi, Selimiye'yi ramazanın huşusu ile görmek daha bir güzel. Gönülleri maneviyatıyla doyuran güzel payitahtta biz de tava ciğeriyle bedenleri doyuracağız." dedi.



Edirne esnafının, resmiyette olmasa da ruhu hala başkent olan Edirne'nin, payitaht ruhuna özgü geleneksel ve yöresel şekilde ramazana hazırlandığını ifade eden Dinar, şöyle konuştu:



"Biz ramazanı da misafirlerimizi de ağırlamaya hazırız. Hoş geldi safa geldiler. Sofralarımız gibi yüreklerimiz de misafirlerimiz için sevgiyle, muhabbetle donatıldı. Edirne, sıcaklığıyla konuklarını önce başta Selimiye gibi ulu mabedlerde ağırlamak, sonra da tadı damaklarda kalan lezzetlerimizi tattırmak için bekliyor." diye konuştu.



Osmanlı'nın saray içecekleri iftar sofrasında



Ciğerci Uğurcan İmrak da ramazan dolayısıyla ciğer ve garnitür stoku yaptıklarını söyledi.



Edirne'deki ciğercilerin, ramazan öncesi yoğun bir hazırlık süreci geçirdiğini anlatan İmrak, "Ramazana uygun menüler hazırladık. İftar vakti geldiğinde müşterilerimize tava ciğerden önce sadece ramazan ayında yaptığımız lezzetli mercimek çorbamızı sunacağız. Olmazsa olmazımız tava ciğerimizin yanında Karaağaç biberimiz, çeşitli mevsim ve çoban salataları, piyaz, domates, soğan, acı ezme ve salçamız olacak. İftar açmak isteyenler şerbetli tatlılarımızdan peynir helvası, Hayrabolu tatlısı ve sütlacımızı afiyetle yiyecekler." diye konuştu.



Tava ciğer iftar menüsüne Osmanlı'nın saray içeceklerini de eklediklerini ifade eden İmrak, "kızılcık, demirhindi, şıra, makam ve hünkar geceleri" içeceklerini iftar sofralarına sunacaklarını belirtti.



Özellikle ramazanda Balkanlar'dan ve Türkiye'nin birçok yerinden Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli camilere ibadet etmeye gelen Müslümanlar olduğunu dile getiren İmrak, Edirne'ye gelenlerin hem ruhunun hem de bedeninin doyacağını kaydetti.



Ciğerin yanında musiki dinletisi



Ciğerci Erdal Akgün ise Edirne'nin Osmanlı'ya 92 yıl başkentlik ettiğini ve buna yakışır şekilde ramazan hazırlığı yaptıklarını anlattı.



Hem hijyen hem de sunum çeşidi bakımından yoğun şekilde hazırlandıklarını ifade eden Akgün, şunları söyledi:



"İftarlarını Edirne'de açacak Müslümanları memnun edebilmek için güzel bir sunum hazırladık. Elimizde olan bütün imkanları kullanacağız. Ramazan ayının güzel bir özelliği de musikidir. İlk haftadan sonra müşterilerimize musiki eşliğinde iftar açma imkanı sağlayacağız. Özellikle ramazan ayında musiki, dinleyenleri manevi havaya gark ediyor. Bir anlamda günün yorgunluğunun tamamını alıyor."