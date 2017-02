Enkaz filmi 10 Şubat'ta vizyona girecek

"Deprem altında kalan ve hayatını yitiren insanları biliyoruz. Her yıl o gün geldiğinde hatırlıyoruz ama esasında oradan çıkanları ya da yakınlarını kaybedenleri hiç hatırlamıyoruz. Depremden sağ kurtulan birinin hayatı nasıl etkilenir? Biraz da bu konuyu irdelemek istedim"

Alpgiray M. Uğurlu'nun yazıp yönettiği, bir depremin sonrasını konu edinen "Enkaz", 10 Şubat'ta vizyona girecek.

Gerilim türündeki, yaklaşık 80 dakika süren filmin basın gösterimi Özdilek Park AVM'de yapıldı.

Yönetmen Uğurlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Enkaz"ın, kendisi, filmin oyuncuları ve seyirciler için zor bir film olduğunu söyledi.

Riskli bir film yaptıklarını belirten Uğurlu, "İki kişilik bir film ama o riski almaya değer. Ülkemiz deprem kuşağında. Biz de içgüdüsel olarak depremi unutmaya motive olduğumuz için bu konuya bir şerh koymak istedim. Deprem gelecek. Bunu hatırlatmak istedim." diye konuştu.

Uğurlu, filmde, bir depremin muhtemel sonuçlarına yoğunlaştıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Deprem altında kalan ve hayatını yitiren insanları biliyoruz. Onların sayılarını, trajedilerini kısmen de olsa hatırlıyoruz. Her yıl o gün geldiğinde hatırlıyoruz ama esasında oradan çıkanları ya da yakınlarını kaybedenleri hiç hatırlamıyoruz. Depremden sağ kurtulan birinin hayatı nasıl etkilenir? Biraz da bu konuyu irdelemek istedim. Depreme alıştık ama bizi hiç etkilemeyecekmiş gibi yaşıyoruz."

Güverte Film ve Mantra Film tarafından hayata geçirilen "Enkaz"da, Akasya Aslıtürkmen ve Berke Üzrek rol alıyor.

Görüntü yönetmenliğini Barış Akyüz'ün üstlendiği filmin müzikleri ise Tevfik Kulak imzası taşıyor.

Suzan Güverte'nin yapımcılığındaki "Enkaz"ın konusu özetle şöyle:

"Nisa baygın kaldığı beton blokların altında güçlükle nefes alırken birden kendisine gelir. Feci bir deprem olmuş ve enkazda mahsur kalmıştır ve enkazdan kendi çabasıyla kurtulmaya çalışır. Telefonu çekmez ve acı içerisindeyken sesini kurtarma ekiplerine duyurmak için elinden geleni yapar. Tek başına doğaya adapte olmaya çalışan Barış ise her gün kameraya bakarak yaptıklarını video günlüklerine anlatır. Enkaz altında kalan da enkaz altından çıkan da telafisi giderilemeyecek hasarlara sahiptir."