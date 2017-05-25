Çankırı'nın Eldivan ilçesine bağlı Akçalı köyünde taşımalı eğitime geçildiği için kapatılan köy okulu, köy muhtarı Taş'ın girişimleriyle müzeye dönüştürüldü.

Çankırı'nın Eldivan ilçesine bağlı Akçalı köyünde taşımalı eğitime geçildiği için kapatılan köy okulu, eski eserler ve yöreye ait kültürel eşyaların sergilendiği müzeye dönüştürüldü.



İlçeye 12 kilometre uzaklıktaki 150 haneli Akçalı köyü muhtarı Hulusi Taş, göreve geldikten sonra köyde müze oluşturmak için çalışma başlattı. Köylülerin de desteğini alan Taş, tüm evleri tek tek dolaşarak tarım, mutfak, müzik ve marangoz aletleri ile eski silah ve kılıç gibi eşyaları topladı.



Köylülerden 800 civarında eşya toplayan Taş, taşımalı eğitime geçildiği için kullanılmayan köy okulunu müzeye çevirmek için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden izin aldı. Tadilatı yapılan okul binası Köy Müzesi olarak ziyarete açıldı.







"Amacım kültürel kopukluğu giderebilmek"



Muhtar Taş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Akçalı köyünün eski bir yerleşim yeri olduğunu söyledi.



Tarih boyunca kullanılan eserlerin gelecek nesillere aktarılmasının önemine değinen Taş, "Amacım eski ile yeni nesil arasındaki kültürel kopukluğu biraz olsun giderebilmek. Eski eserler kaybolup gidecek, yeni nesiller bunları görmekten mahrum olacak ve kültürel bir kopukluk ortaya çıkacaktı. Bunu engellemek için çalışma yapmaya karar verdim. Muhtar olduğum günden itibaren eskiye ait ne varsa evleri dolaşıp topladım." dedi.



Müze haline getirilen eski köy okulu binasının bahçesinde tarihi taş, testi gibi eşyalar, binanın içinde de daha hafif ve taşınabilir malzemeleri sergilediklerini dile getiren Taş, şunları aktardı:



"Köy okulumuzu müzeye çevirdikten sonra başka şehirlerde oturan köylülerimiz, her gelişlerinde müzemizi ziyaret etmeye başladı. Müzeyi gezen gençler eskiye yönelik yaşam tarzını sorguladı, bu yaşantıyı öğrenmek istedi. Bu da köyümüze kültürel bir katkı sağladı. Bu çalışmadan herkes çok memnun."



Okul yetersiz kalınca kültür evi inşa edildi



Taş, kendilerine hala eski eser getirildiğine, toplanan eserlerin gün geçtikçe arttığına dikkati çekerek köy okulunun yetersiz kalması üzerine köy meydanında 400 metrekarelik kapalı alana sahip kültürevi inşa ettiklerini, müzeyi 2-3 ay içinde buraya taşıyacaklarını anlattı.