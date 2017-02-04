Flüt virtüözü Şefika Kutluer, Londra'da konser verdi

Dünyaca ünlü Türk flüt virtüözü, nam-ı diğer sihirli flüt Şefika Kutluer, Londra'da bir konser verdi. "Doğu'dan Batı'ya Yunus'tan Mevlana'ya" temalı konser Türk ve İngiliz sanatseverlerin büyük beğenisini kazandı.

Dinleyenleri büyülüyen o ezgiler, bu kez İngiltere'nin başkenti Londra'dan yankılandı.



Dünyaca ünlü Türk flüt virtüözü, namı- diğer "Sihirli flüt" Şefika Kutluer, Londra'da "Doğu'dan Batı'ya Yunus'tan Mevlana'ya" temalı bir konser verdi.



Türkiye'nin İngiltere Büyükelçiliği ve Yunus Emre Enstitüsünün organize ettiği konsere ilgi yoğundu.



Şefika Kutluer'in, büyüleyici konseri Piccadilly semtindeki St. James's Kilisesinde verdi. Kiliseyi dolduran sanatseverler, Kutluer'in performansını hayranlıkla dinledi.



Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Kutluer, Mevlana Celaleddin Rumi ve Yunus Emre'nin eserlerine flütüyle hayat verdi.



Dinleyicilerin büyük beğenisini toplayan Şefika Kutluer, 1998 yılından bu yana Kültür Bakanlığı Devlet Sanatçısı ve aynı zamanda UNICEF Türkiye İyi Niyet Elçisi unvanına sahip.



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