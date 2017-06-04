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Fotoğraf sergisinin geliri Mehmetçik'e bağışlanacak

Ankara'da bir araya gelen 4 fotoğraf sanatçısı örnek bir çalışmaya imza attı. "Bulutların Üzerinde Olmak" ve "Sevdamız Karadeniz" isimli fotoğraf sergisi açan sanatçılar, serginin tüm gelirini de Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacak.

Fotoğraf sergisinin geliri Mehmetçik'e bağışlanacak

Mehmetçikler için sergi açtılar, tüm gelirini de Mehmetçik vakfına bağışladılar. 

Ankara'da 4 fotoğraf sanatçısı terörle mücadele eden Mehmetçikler için örnek bir çalışmaya imza attı..

Fotoğraf sanatçıları Filiz Çakıroğlu, Sabri Çiçekçi, Kadir Erten ve Özdemir Yılmaz, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'nda sergi açtı. 

'Bulutların Üzerinde Olmak', 'Sevdamız Karadeniz' isimli fotoğraf sergisinde 4 sanatçının Karadeniz yaylarına yaptığı gezinin 35 fotoğrafı yer aldı. 

Serginin açılışına Çek Cumhuriyeti Büyükelçisi Pavel Kafka ve eşi Lucie Kafkova da katıldı...

Sergi hakkında bilgi veren Filiz Çakıroğlu, tüm gelirin Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacağını söyledi..


ulusakanal.com.tr

Etiketler; #fotoğraf #ankara #sergi #mehmetçik
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