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Gezici tır tiyatrosu

Gezici Tır Tiyatrosu Kocaeli'de öğrencileri 12 yıldır tiyatro ile buluşturuyor. Okul bahçesine park edilen tırla, tiyatroya hiç gitmeyen çocukların ayağına gidiliyor. Gezici tır, bugüne kadar 150 bin öğrenciye açık havada tiyatro keyfi yaşattı.

Gezici tır tiyatrosu

Onlar tiyatroya gidemiyorsa, tiyatro onların ayağına gidiyor…

Kocaeli’de gezici tır tiyatrosu 12 yıldır öğrencilerle okul bahçelerinde buluşuyor..

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun, çocukları tiyatroyla buluşturmak amacıyla yollara çıkan "Gezici Tır Tiyatrosu" 15 farklı oyunu öğrencilere ulaştırdı. 

Daha önce tiyatroya gitmeyen çocuklara ulaşmayı hedefleyen ekip, şu ana kadar 150 bin öğrenciye açık havada tiyatro keyfi yaşattı..

Okul bahçelerinde sahnelenen oyunlar sayesinde öğrenciler ilk kez tiyatro izlemenin mutluluğunu yaşıyor... 


ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #gezici tır tiyatrosu #kocaeli #tiyatro #okul bahçesi
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