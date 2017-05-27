Gezici Tır Tiyatrosu Kocaeli'de öğrencileri 12 yıldır tiyatro ile buluşturuyor. Okul bahçesine park edilen tırla, tiyatroya hiç gitmeyen çocukların ayağına gidiliyor. Gezici tır, bugüne kadar 150 bin öğrenciye açık havada tiyatro keyfi yaşattı.

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