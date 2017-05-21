Anadolu Üniversitesi Hava Müzesi Parkı'nda "Gökyüzünün Klasikleri Karadakilerle Buluşuyor Projesi" kapsamında klasik otomobiller sergilendi.

Eskişehir'de uçakların sergilendiği Anadolu Üniversitesi (AÜ) Hava Müzesi Parkı, "Gökyüzünün Klasikleri Karadakilerle Buluşuyor" etkinliği kapsamında, klasik otomobillere ev sahipliği yaptı.



AÜ ve Eskişehir Auto Show Otomobil Sporları ve Yardımlaşma Derneğinin iş birliği ile Hava Müzesi Parkı'nda düzenlenen etkinliğe, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Programın açılışında konuşan AÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, havacılık parkında birçok uçağın sergilendiğini belirterek, "Parkımızın, üniversitemizle vatandaşlarımız arasında bir buluşma noktası olmasını hayal ettik. İnşallah bundan sonra da bu proje gibi nice güzel işlerde hep beraber oluruz." diye konuştu.







Eskişehir Auto Show Otomobil Sporları ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Hasan Akbaş da çeşitli eğlencelerin, konserlerin ve çekilişlerin yapılacağı güzel bir organizasyon hazırladıklarını ifade ederek, "Amacımız havanın ve karanın klasiklerini daha yakından tanımak, ikili ilişkiler kurup, yakınlaşabilmek, arkadaş, dost olabilmektir. Klasik otomobil sahibi arkadaşlarımız her zaman birbirlerine sahip çıkan ekip olmayı başarmıştır. Gökyüzünün klasikçileri de bugün burada bizlerle birlikte." değerlendirmesinde bulundu.







Hava müzesindeki uçakların yanında sergilenen klasik otomobiller ile fotoğraf çektiren vatandaşlar, müze konferans salonuna kurulan atölyelerde de çocuklarıyla uçaklar hakkında bilgi aldı.



