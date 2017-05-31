Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki ortaokul öğrencilerinden "Umut Bandosu" kuruldu. Müzik öğretmenlerinin çabaları ile kurulan bandonun müzik aletlerini ise mehmetçik temin etti.

Görüntüler Hakkari Yüksekova'nın Kısıklı Köyü'nden. Köy İran sınırında, ilçe merkezine 20 kilometre uzakta.Cansu Aşan geçen yıl Abdulkadir Alkan Ortaöğretim Okulu'na müzik öğretmeni olarak atandı.Öğrencilerle hızla kaynaşan Cansu öğretmen, öğrencilerden bando takımı ve koro kurmaya karar verdi.Cansu öğretmen, Yüksekova 3'üncü Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Metin Tokel'den müzik aletlri konusunda destek istedi.Tuğgeneral Tokel kısa bir sürede bando takımı için gerekli malzemeleri temin etti.Mehmetçiğin temin ettiği müzik aletleri ve Cansu öğretmenin çabaları ile "Yüksekova Umut bandosu" kuruldu."Umut" sınırda açık havada provalarını sürdürüyor. Öğrenciler bando ve koroda olmanın sevincini yaşıyor.