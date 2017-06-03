İstanbul Kadıköy Kitap Fuarı açıldı. Tarihi Haydarpaşa Garı'nda 8 gün sürecek fuara vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

Tarihi garın peronlarına açılan masalarda, her yaşa uygun ve onlarca farklı tür kitap bulmak mümkün.



Fuara özel çok sayıda kitap indirimli ama buna rağmen fiyatı pahalı bulan da var.



Fuarda yazarlar da okurlarıyla buluştu.



Fuarın açılışını yapan Kadıköy Belediyesi Başkanı Aykurt Nuhoğlu, kitapseverlere seslendi..



Tarihi Haydarpaşa Garında açılan kitap fuarı 11 Haziran'a kadar sürecek.



ulusalkanal.com.tr