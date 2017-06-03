İşte karaciğer yağlanmasının nedenleri
İşte karaciğer yağlanmasının nedenleri
Ünlü sanatçı Kıraç'tan
Ünlü sanatçı Kıraç'tan "Hanke'ye ağıt" şarkısı
Vize başvurularında sosyal medya kontrolü
Vize başvurularında sosyal medya kontrolü
Fenerbahçeli yıldız bu akşamki maç öncesi ülkesine gitti
Fenerbahçeli yıldız bu akşamki maç öncesi ülkesine gitti

Haydarpaşa Garı'nda kitap fuarı

İstanbul Kadıköy Kitap Fuarı açıldı. Tarihi Haydarpaşa Garı'nda 8 gün sürecek fuara vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

Haydarpaşa Garı'nda kitap fuarı

Tarihi garın peronlarına açılan masalarda, her yaşa uygun ve onlarca farklı tür kitap bulmak mümkün. 

Fuara özel çok sayıda kitap indirimli ama buna rağmen fiyatı pahalı bulan da var. 

Fuarda yazarlar da okurlarıyla buluştu. 

Fuarın açılışını yapan Kadıköy Belediyesi Başkanı Aykurt Nuhoğlu, kitapseverlere seslendi..

Tarihi Haydarpaşa Garında açılan kitap fuarı 11 Haziran'a kadar sürecek.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #haydarpaşa gar #fuar #kitap fuarı #istanbul #Kadıköy #tarih #vatandaş
banner863
Önceki Haber
Aydınlık'a destek yağıyor! Telefon santrali kilitlendi
Sonraki Haber
Çin'in yüzen enerji santrali
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.