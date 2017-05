New York'ta kritik bir ameliyat geçiren sinema sanatçısı Koçyiğit'in sağlık durumunun iyi olduğu ve yoğun bakımdan normal odaya geçeceği öğrenildi

ABD'nin New York kentinde, Presbyterian Hospital'da kritik bir ameliyat geçirdikten sonra yoğun bakım ünitesine alınan sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit'in sağlık durumunun iyi olduğu ve normal odaya geçirileceği bildirildi.

New York'un Manhattan bölgesinde bulunan Presbyterian Hospital'da ameliyat edilen ve bu akşam yoğun bakım ünitesinden normal odaya geçmesi beklenen Türk sinemasının usta ismi Koçyiğit'in bir süre daha hastane kalacağı belirtildi.

2 Mayıs'ta akciğer biyopsisi için New York'a gelen Hülya Koçyiğit'e akciğer kanseri teşhisi konulmuştu. Birgün önce çok zor bir ameliyatla kanserli bölgenin temizlenmesinin ardından, yoğun bakım ünitesinde kalan Koçyiğit'e gece boyunca kızı Gülşah Alkoçlar eşlik etti.

Koçyiğit'in en az 15 gün uçağa binemeyeceği ve bu nedenle en erken iki hafta sonra, ameliyat sırasında yanında bulunan eşi Selim Soydan, kızı Gülşah ve damadı Ender Alkoçlar ile Türkiye'ye dönmeyi planladığı öğrenildi.

Sanatçının sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Dr. Nasser Altorki, tümörün torakoskopi yöntemiyle temizlendiğini ve Koçyiğit'in bir süre daha hastanede kaldıktan sonra taburcu edileceğini açıkladı.



Sevinçli haber sosyal medya hesabından paylaşıldı

Ameliyatın ardından, sosyal medya üzerinden Hülya Koçyiğit'in resmi Instagram hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Herkese merhaba. İçten dilekleriniz ve esirgemediğiniz dualarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Sevginin gücüne her zaman inandım. İyi ki varsınız. Doktorum, ameliyatımın iyi geçtiğini söyledi. Yoğun bakımdan, normal odaya az önce geçtim. Ancak bir müddet daha hastanede kalacağım. Yorumlarınızı tek tek okuyamasam da şu anda iyi dileklerinizden haberdarım ve hepsini okumak için sabırsızlanıyorum. Desteğiniz bana yüksek moral, inanın. Arayan, soran, mesaj atan, güzel dilekleriyle yanımda olduğunu hissettiren herkese müteşekkirim. Var olun. Sevgi ve saygılarımla."