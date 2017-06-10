Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde tatlı sulara göç eden inci kefalinin yolculuğu, yerli ve yabancı yapım şirketleri tarafından kayıt altına alınıyor.

Van Gölü'nde yaşayan tek balık türü olan ve üreme dönemi olduğu için avlanılması yasaklanan inci kefalinin tatlı sulara yolculuğu yerli ve yabancı yapım şirketleri tarafından kayıt altına alınıyor.



Van'ın Erciş ilçesindeki balık bendinde çalışma yürüten Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akkuş, yaptığı açıklamada, inci kefalinin gerek balıkçılık gerekse ekoturizmde bölge için önemli bir ekonomik girdi sağladığını söyledi.



Böylesine önemli bir ekonomik girdinin korunması gerektiğini belirten Akkuş, "İnci kefalinin neslini devam ettirmesi bölgedeki binlerce insan için hayati öneme sahiptir." dedi.



"İnci kefali ekoturizmde de önemli rol oynuyor. Haziran ayında 3-4 yerli ve yabancı yapım şirketi, inci kefalinin gizemli yolculuğunu gün yüzüne çıkartmak için bölgemize geldi." diyen Akkuş, şöyle devam etti:



"Bu yeni bir sektörün oluştuğunun işareti ve göstergesidir. İşte bu sektörü oluşturan, yaz aylarında üremek için derelere giden inci kefalidir. İnci kefalinin neslini tehdit eden unsurları geçmiş yıllarda saydığımız zaman ilk önce kaçak avcılığı sayıyorduk. Fakat şimdi son yıllarda kaçak avcılığa ek olarak akarsuların debilerinin düşmesidir. Akarsulardaki fiziki habitat yapısının bozulmasını da eklemek zorunda kalıyoruz."



Akkuş, küresel ısınmayla debilerin düştüğüne dikkati çekerek, "Diğer bir taraftan insan nüfusu atıyor ve suya olan tarımsal sulamaya ihtiyaç artıyor. Dolayısıyla bu bize şunu gösteriyor; ilerleyen yıllarda Van Gölü havzasında bizi daha büyük sorunların beklediğini ve şimdiden bu sorunlara ait yönetim planları, çözüm önerileri geliştirmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.



- Balıkların göçünü görüntüledi



Su altı görüntüleme yönetmeni Tahsin Ceylan da inci kefalinin tatlı sulara yolculuğunu görüntüledi. Erciş'teki Deliçay'ın inci kefalinin yaşam döngüsünün önemli bir merkezi olduğunu anlatan Ceylan, "İnci kefalinin üreme dönemi ve üremek için yüzyıllardır mücadele ediyor, yüzyıllardır yaşamda kalmak için mücadele ediyor, bu mücadelesine biz de tanıklık etmek istiyoruz." diye konuştu.