Van'ın İpekyolu ilçesindeki sokaklar insanın içini ferahlatıyor. Trafo ve sokak duvarlarına kentin tarihi ve doğal güzellikleri resmedildi.

Van'ın İpekyolu ilçesinde sokaklar rengerenk.



Belediye, ilçede görüntü kirliliğinin önüne geçmek amacıyla bir süre önce "İpekyolu Güzelleşiyor" projesi başlattı. Sokak duvarları ve trofolar boyandı.



İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, bu çalışma sayesinde Van'ı tanıtma fırsatı da yakaladıklarını söyledi.



Trafo ve sokak duvarlarına çizilen Hüsrev Paşa Külliyesi, ters lale, feribot, aslan, otomobil ve çocuk figürleri ilgi çekiyor.



Şehri güzelleştirme projeleri devam edecek.





ulusalkanal.com.tr