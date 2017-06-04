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Irklarında en iyi köpekler belirlenecek

Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonunca Eskişehir'de düzenlenen etkinlikte, 37 farklı ırktan yaklaşık 250 köpek, kategorisinde birinci olabilmek için yarışıyor.

Irklarında en iyi köpekler belirlenecek

Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonunca düzenlenen "6. Eskişehir Ulusal Irk Standartları Yarışması'' ve ''5. Türkiye Yerli Irklar Yarışması"nda 37 farklı ırktan yaklaşık 250 köpek, kendi kategorilerinde değerlendirilecek.

Federasyon Başkanı Ümit Özkanal, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Meşelik Yerleşkesi'ndeki etkinlikte AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışmaya Türkiye'nin çeşitli kentlerinden yerli ve yabancı 37 ırktan yaklaşık 250 köpeğin katıldığını söyledi.

Yarışmayı gelenek haline getirdiklerini belirten Özkanal, şunları kaydetti:

"Her köpek ırk özelliklerine göre değerlendirilecek. 'İyi', 'çok iyi' ve 'mükemmel' unvanı verilecek. Daha sonra ise yarışmanın en iyileri belli olacak. Türk hakemlerin çoğunlukta olduğu yarışmada Ozan Belkıs, Adnan Üke, Fatih Çokcan, Pars Kibarer, Evren Morateş, İlker Örkmez ve Bosna Hersek'ten gelen Zoran Kos ile jüri üyeliği yapıyoruz. Avrupa standartlarında bir yarışma oluyor."

Gün boyu sürecek etkinlikte, dereceye giren köpeklerin sahiplerine çeşitli hediyeler verilecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #Eskişehir #KÖPEK IRKLARI VE KİNOLOJİ FEDERASYONU #kinoloji #yarışma #ırk #köpek
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