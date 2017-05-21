Yöresel kıyafetler giyildi, halk oyunları oynandı. Honamlı Yörükleri 17'nci Geneleksel Kültür Şöleni'nde bir araya geldi. Şenlikte birlik ve beraberlik mesajı verildi.

Millî değerlere bağlılığı ile bilinen yörükler, gelenek ve göreneklerini yaşatmaya devam ediyor.



Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesi Gedikli Köyü'nde yaşayan Honamlı Yörükleri bu yıl 17'incisini düzenledikleri şenlikte bir araya geldi.



Şenlik hava muhalefeti nedeniyle Sindel Yaylası'nda değil Gedikli köyü meydanında yapıldı.



Meydan önce küçüklerin oldu.



Ardından büyükler yöresel kıyafetleriye sahneye çıktı. Halaylar çekildi, oyunlar oynandı.



Şenlikte renkli görüntüler ortaya çıktı.



Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği şenlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucu önderi Mustafa Kemal Atatürk de unutulmadı.





ulusalkanal.tr