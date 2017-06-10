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İstanbullular Kadıköy'deki kitap fuarına akın etti

Hafta sonunu fırsat bilen İstanbullular, Kadıköy'deki kitap fuarına akın etti. Yoğun katılımın yaşandığı fuarda çok sayıda yazar okurlarıyla buluştu.

İstanbullular Kadıköy'deki kitap fuarına akın etti

Yağmura aldırmadılar, kitap fuarına akın ettiler.

İstanbul Kadıköy'de açılan kitap fuarı en kalabalık günlerinden birini yaşadı.

Haftasonunu fırsat bilen İstanbullular, yağmura aldırmadan fuara gitti. Yoğunluk nedeniyle girişte uzun kuyruklar oluştu.

Haftasonu etkinliklerinin düzenlendiği fuarda çok sayıda yazar da okurlarıyla buluştu.

Türkiye Gençlik Birliği'nin eski ve yeni genel başkanı da fuardaydı.

Halef selef başkanlar, birlikte TGB'nin çıkardığı "Şu Çılgın Gençler'i" imzaladı. 

Tarihi Haydarpaşa Garı'ndaki kitap fuarı 11 Haziran'da sona erecek...


ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #istanbul #Kadıköy #kitap #kitap fuarı #yağmur #yoğun ilgi
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