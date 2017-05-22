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İzmir'de Troya izleri

İzmir'deki Yeşilova Höyüğü'ne bağlı yürütülen Yassıtepe kazıları tarihe ışık tutuyor. Kazılarda 5 bin yıl öncesine dayanan Troya medeniyetine ilişkin izler bulundu. Yerleşim merkezinde o dönem açışından lüks sayılacak evler ortaya çıktı.

İzmir'de Troya izleri
Yassıtepe kazılarında, 5 bin yıl öncesine dayanan Troya medeniyete ilişkin önemli yapılar ortaya çıktı.

Kazılarda 75-80 metrekarelik döneme göre "lüks" evlerden oluşan bir site ortaya çıkarıldı. 

İzmir'in Bornova ilçesinde Yeşilova Höyüğü'ne bağlı yürütülen Yassıtepe kazılarına Yrd. Doç. Dr. Zafer Derin başkanlık ediyor. 

Kazı çalışmaları hakkında bilgi veren Yrd. Doç. Dr. Derin,  İzmir'in 5 bin yıllık tarihine de ışık tuttuklarını söyledi.



ulusalkanal.com.tr
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