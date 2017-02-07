Çanakkale yine sallandı
Çanakkale yine sallandı
İşte göreve iade edilenlerin listesi
İşte göreve iade edilenlerin listesi
THY'den flaş 'devir' açıklaması
THY'den flaş 'devir' açıklaması
TLB'den MEB müfredatına Gençliğe Hitabeli cevap
TLB'den MEB müfredatına Gençliğe Hitabeli cevap

İzmir'deki gelinlik fuarında “Sinderella“ masalı

Portekizli modacı Oliveira'nın Sinderella masalından esinlenerek hazırladığı koleksiyon, fuardaki gala defilesinde görücüye çıktı

İzmir'deki gelinlik fuarında “Sinderella“ masalı

Gelinlik, damatlık ve abiye sektöründe dünyanın önde gelen fuarları arasında gösterilen "IF Wedding Fashion İzmir" kapılarını 11. kez açtı.

Fuar İzmir'de düzenlenen gelinlik, damatlık ve abiye giyim fuarında, Portekizli modacı Micaela Oliveira’nın imzasını taşıyan koleksiyonun sergilendiği "Gala Defilesi beğeniye sunuldu.

Defilede, iç çamaşırı markası Intimissima’nın tanıtım yüzü Portekizli model Francisca Perez ile giyim ve parfüm markası Carolina Herrera’nın marka yüzü İspanyol model Montse Suarez de podyuma çıktı.

“Once Upon a Time” adını taşıyan ve 70 parça üründen oluşan koleksiyonu ile ilgi gören, "Ünlülerin stilisti" olarak da anılan Oliveira, Sinderella masalından esinlenerek hazırladığı koleksiyonu ile İzmirlilere görsel şov sundu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, defile sonrası Oliveira'ya teşekkür plaketi verdi.

Sadece profesyonel ziyaretçilere açık olacak fuar, 4 gün boyunca yedi solo, birer de karma, performans, gala ve final defilesi olmak üzere toplam 11 defileye ev sahipliği yapacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #portekiz #Montse Suarez #Micaela Oliveira #IF WEDDING FASHION İZMİR #Gala Defilesi #Francisca Perez
banner863
Önceki Haber
Vali Kaymak askeri üs bölgesini ziyaret etti
Sonraki Haber
İzmir'deki gelinlik fuarında “Sinderella“ masalı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.