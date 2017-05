İstanbul Klasik Otomobilciler Derneğince düzenlenen etkinlik kapsamında, klasik otomobil sürücüleri Safranbolu Tarihi Çarşı ve Bağlar bölgesinde tur attı

Klasik otomobil tutkunları, Safranbolu Belediyesi ev sahipliğinde İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği (İKOD) tarafından düzenlenen etkinlikte buluştu.



Safranbolu Belediye Başkanı Necdet Aksoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, tarihi şehir olan Safranbolu'da tarihi araçları buluşturduklarını söyledi.

Klasik araç sahiplerinin araçlarını koruduğunu, kendilerinin de Safranbolu'yu koruduğunu ifade eden Aksoy, "Safranbolu'yu tanıtmak adına her fırsatı değerlendirmeyi arzu ediyoruz. Klasik otomobiller her zaman insanların dikkatini çekmekte. Bu araçların içerisinde yaşamak, bu araçlara binmek büyük bir keyif. Safranbolu'da yaşamak da büyük bir keyif. Biz Safranbolu'yu tanıtmak adına bu araçları Safranbolu'ya davet ettik." diye konuştu.

İlçede klasik araçları seven çok sayıda insanın olduğunu aktaran Aksoy, etkinlik sayesinde Safranbolu halkının da bu araçları görme fırsatı bulduğunu belirtti.

Aksoy, etkinliğe katılan araçların birbirinden güzel olduğunu vurguladı.



"Tarihi dokuda, klasik araçlarla bulunmak büyük keyif"

İKOD Başkanı Serkan Okay da 30 araçla İstanbul'dan Safranbolu'ya geldiklerini belirtti.

Safranbolu'da iki gün kaldıklarını belirten Okay, "Derneğimizin amacı, bir döneme damgasını vurmuş klasik otomobilleri, günümüz koşullarında yaşatarak geleceğe taşımak. Bu araçları yaşatıp, geleceğe taşırken aynı zamanda yaşıyoruz, kullanıyoruz. Yani koleksiyoner mantığıyla değil, arabaları hapsedilmemiş şekilde aile ortamında yürüterek geleceğe taşımaya çalışıyoruz. Burada tarihi dokuda, klasik araçlarla bulunmak bizim için büyük bir keyif. Bu etkinliğe 'Tarihin kucaklaşması' diyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Etkinlik kapsamında, klasik otomobil sürücüleri, Safranbolu Tarihi Çarşı ve Bağlar bölgesinde tur attı.