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Kocaeli Fuarı, 51'inci kez açıldı

Bu yıl 51'incisi gerçekleştirilen Kocaeli Fuarı, Murat Dalkılıç konseriyle kapılarını halka açtı.

Kocaeli Fuarı, 51'inci kez açıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 51'incisi düzenlenen Kocaeli Fuarı, açıldı.

Fuar alanındaki Güneş Sahnesi'nde gerçekleştirilen açılış töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törenin açılışında konuşan Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, sözlerine, katılımcıların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayarak başladı.

Bayram akşamında kendilerine emanet edilen cumhuriyeti daha güzel yarınlara taşıyacak gençlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirten Güzeloğlu, "Bu ülkenin büyük geleceğinde sizlerin gençler olarak bizlerden daha iyi ve daha değerli katkılar ortaya koyacağınıza yürekten inanıyorum. Sizlerin bu birlik ve beraberliğinin, bu ülkeye inanmışlığının, bu ülkeyi geleceğe daha güzel yarınlara taşıma kararlılığınızın Türkiye'yi bölgesinde ve dünyada lider bir ülke olarak yoluna devam ettirecek en büyük güvencemiz olduğunuzun altını çiziyorum." diye konuştu.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ise yarınların gençlere emanet edildiğini ve ülkenin gerçek bekçilerinin gençler olduğunu vurgulayarak, "Onun için kültürümüzü, sanatımızı her yönüyle değerlendiriyoruz. Gençlerin sağlıklı, bilgili ve ahlaklı olarak yetişmesi, bizim en büyük mutluluğumuz olacaktır." ifadelerini kullandı.

Törene, Güzeloğlu ve Karaosmanoğlu'nun yanı sıra AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Kocaeli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, Kocaeli Ticaret Odası Meclis Başkanı Akın Doğan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tahir Büyükakın da katıldı.

Açılış töreninin ardından Murat Dalkılıç, konser verdi.


Kaynak: AA
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