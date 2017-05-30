-Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir çiftçiye tavukları komşusunun tarlasına girdiği için 250 lira para cezası kesildi

Muğla'nın Menteşe ilçesinde tavukları komşusunun tarlasına girdiği için 250 lira para cezası kesilen Yüksel Özsoy, köy yerinde kendisini kimsenin şikayet etmediğini belirterek "Bekçiler yoldan geçerken tavukları tarlada görmüşler. Komşulara bu tavuklar kimin diye sorup ceza kesmişler. Boş yerde tavuklarımın fotoğrafını çekmişler, göndermişler." dedi.



Menteşe ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşayan ve çiftçilikle geçimini sağlayan Özsoy'a, 5 tavuğu komşusunun bahçesine geçtiği için Menteşe Çiftçi Malları Koruma Başkanlığınca tavuk başına 50 lira olmak üzere toplamda 250 lira ceza yazıldı. Ceza makbuzunu eve geldiğinde kapısında asılı gören Özsoy, duruma anlam veremeyerek yetkililere müracaat etti.

Çiftçi Özsoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evde olmadığı bir zaman Menteşe Çiftçi Malları Koruma Başkanlığınca kapısına 250 liralık ceza makbuzu bırakıldığını söyledi.



Evrakı alıp araştırmaya başladığını belirten Özsoy, "Evrakla Muğla'ya gittiğimde borcum olmadığını söylediler. Biz köylü insanız, köylünün kimseye borcu olmaz dedim. Köylü zamanında borcunu öder dedim. Daha sonra bir memur isimden bilgisayara baktığında tavuklarıma ceza kesildiğini söyledi." dedi.

Memurun kendisine "Bu tavuklara ceza kesildiyse yapacak bir şey yok, bu cezayı ödeyeceksin." dediğini anlatan Özsoy, kendisinin de cezayı ödemeyeceğini eğer ortada zarar varsa bunun tespit edilmesi gerektiğini söylediğini aktardı. Özsoy, şöyle devam etti:

"Beş tavuğum var. Eğer tavuklarım komşumun malına zarar verdiyse zarar ziyan tespiti istiyorum dedim. Bunun için bana dilekçe yazıp gelmemi söylediler. Beni bir sürü sıkıntıya soktular. Benim bu esnada cebimde bir bardak çay içecek param dahi yoktu. Muğla'ya gitmek için yol parasını arkadaşlardan aldım. Bir arkadaşımdan 100 lira alarak avukat buldum ve dilekçe hazırlattım. Dilekçeyi yetkililere teslim ettim ve bana keşif yapmaya geleceklerini söylediler."

Daha önce hiç böyle bir olayla karşılayamadığını ve köylerinde de duymadığını ifade eden Özsoy, tavukları komşusunun malına zarar verdiyse zararı karşılamaya hazır olduğunu dile getirdi.



"Böyle bir olayın Türkiye'de yaşandığını duymadım"

Olayın bir şikayetten kaynaklanmadığına işaret eden Özsoy, şöyle konuştu:

"61 yaşındayım hayatım boyunca böyle bir şey görmedim, duymadım. Bizim buralarda tavuklarımız komşusuna geçer, hayvanlarımız komşusunun bahçesine geçer hiç kimse birbirinden şikayetçi değildir. Biz köylü insanız köyde yaşıyoruz ve burada herkes birbirine muhtaçtır. Burada beni şikayet eden kimse yok. Bekçiler yoldan geçerken tavukları tarlada görmüşler. Komşulara bu tavuklar kimin diye sorup ceza kesmişler. Boş yerde tavuklarımın fotoğrafını çekmişler, göndermişler. Böyle bir olayın Türkiye'de yaşandığını hiç duymadım. Zaten 5 tavuğum var 3 yumurta verirse torunlarımla yiyorum."

Tavukları sevdiği için beslediğini vurgulayan Özsoy, "Ben onları 'Kızlarım' diye seviyorum. Ben tavuklarımla burada vakit geçiriyorum. Sabah akşam beslerim onları. Yaşadığımız yer köy yeri ve herkesin tarlası var. Tavukların etrafı tel örgülerle çevrili ama bazen kaçıyorlar. Ben ne yapayım bu tavukları, ayaklarından mı bağlayayım." dedi.

Özsoy, yetkilerin olay yerinde tespit yaparak cezanın iptal edilmesini istedi.