İşte dünyanın en büyük uçağı
İşte dünyanın en büyük uçağı
Avustralya'da rehine krizi: Ölü ve yaralılar var
Avustralya'da rehine krizi: Ölü ve yaralılar var
Seyhan Belediyesi'nin ilginç twitine çarpıcı yanıtlar
Seyhan Belediyesi'nin ilginç twitine çarpıcı yanıtlar
Fenerbahçe transferi az önce açıkladı
Fenerbahçe transferi az önce açıkladı

Kum Festivali devam ediyor

Yurt çapında düzenlenen Ramazan etkinliklerine Mersin'den farklı bir örnek geldi, şehirde Kum Festivali başladı. Nehir kumu ve su kullanarak hazırlanan heykeller ile kentin simge motifleri hazırlandı.

Kum Festivali devam ediyor

Mersin'de Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Kum Festivali devam ediyor.

Etkinlikte nehir kumu ve su kullanılarak hazırlanan heykellerden kentin turistik noktaları, Nasreddin Hoca, Kleopatra ve ramazan davulcusu gibi tarihsel figürler sergileniyor.

Boyları 2 metreyi, genişlikleri de 5 metreyi bulan heykellerin yapımı 3 gün ile bir hafta arasında değişiyor.

Bir alışveriş merkezi önünde sergilenen eserler, görenlerin de ilgisini çekiyor.

Aylarca dayanıklılığını koruyabilen eserler, 2 Temmuz Pazar gününe kadar ziyaretçilerine açık olacak.
 

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #ramazan etkinlikleri #Mersin
banner863
Önceki Haber
Rektörün atadığı eşi, istifa etti
Sonraki Haber
Gıda enflasyonu yüzde 16,91 ile 2010 yılından bu yana en yüksek seviyede
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.