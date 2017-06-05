Yurt çapında düzenlenen Ramazan etkinliklerine Mersin'den farklı bir örnek geldi, şehirde Kum Festivali başladı. Nehir kumu ve su kullanarak hazırlanan heykeller ile kentin simge motifleri hazırlandı.

Mersin'de Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Kum Festivali devam ediyor.



Etkinlikte nehir kumu ve su kullanılarak hazırlanan heykellerden kentin turistik noktaları, Nasreddin Hoca, Kleopatra ve ramazan davulcusu gibi tarihsel figürler sergileniyor.



Boyları 2 metreyi, genişlikleri de 5 metreyi bulan heykellerin yapımı 3 gün ile bir hafta arasında değişiyor.



Bir alışveriş merkezi önünde sergilenen eserler, görenlerin de ilgisini çekiyor.



Aylarca dayanıklılığını koruyabilen eserler, 2 Temmuz Pazar gününe kadar ziyaretçilerine açık olacak.





ulusalkanal.com.tr