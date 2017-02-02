"Kuş kafesi" ile hayatları değişti

Bu birbirinden güzel ahşap malzemeleri yapan Ali Şerafettin Köksal.
Doğuştan işitme engeli olan, yıllar içinde görme ve konuşma yeteneğini de yitiren Köksal, evinin alt altında kurduğu küçük atölyede ahşaba hayat veriyor.
Köksal eşiyle kendi aralarında geliştirdikleri özel bir "dokunma diliyle" kendini ifade ediyor.
41 yıldır Ali Şerafettin Köksal ile evli olan Ümran Köksal, hem hayat hikayelerini hem de eşinin bu yeteneğini anlattı.
"Kuş kafesi" ile hayatlarının değiştigini söyleyen Köksal bu zor günlerinde eşini hep desteklemiş.
ulusalkanal.com.tr
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