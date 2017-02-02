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"Kuş kafesi" ile hayatları değişti

Ali Şerafettin Köksal; doğuştan işitme engelli, yıllar içinde de görme ve konuşma yeteneğini yitirmiş. Ama tam bir ahşap ustası. Şimdi Ali Şerafettin Köksal'ın bir birinden güzel eserlerini ve hikayesini getiriyoruz karşınıza

"Kuş kafesi" ile hayatları değişti
Bu birbirinden güzel ahşap malzemeleri yapan Ali Şerafettin Köksal. 

Doğuştan işitme engeli olan, yıllar içinde görme ve konuşma yeteneğini de yitiren Köksal, evinin alt altında kurduğu küçük atölyede ahşaba hayat veriyor.

Köksal eşiyle kendi aralarında geliştirdikleri özel bir "dokunma diliyle" kendini ifade ediyor.

41 yıldır Ali Şerafettin Köksal ile evli olan Ümran Köksal, hem hayat hikayelerini hem de eşinin bu yeteneğini anlattı.

"Kuş kafesi" ile hayatlarının değiştigini söyleyen Köksal bu zor günlerinde eşini hep desteklemiş.




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