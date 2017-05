Festivalde, usta oyuncu Halil Ergün, şarkıcı Belkıs Özener ve yönetmen Mesut Uçakan'a Onur Ödülü verilecek

Türk ve dünya sinemasından seçkin örneklerin izleyiciyle buluşacağı 7. Malatya Uluslararası Film Festivali, 9-16 Kasım 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.



The Marmara Otel'de festivale ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuşan Malatya Valisi ve festivalin onursal başkanı Mustafa Toprak, birçok yenilikle izleyici karşısına çıkacak festivalin, sinema sektörüne, sanata ve kültüre daha fazla katkı sağlaması gerektiğine işaret etti.

Toprak, festivalin bundan sonra daha kurumsal olacağının altını çizerek, "Sinemaseverleri birçok güzelliğin beklediği festivalimizde, Türk sinemasına da daha derinlikli ve kalıcı katkılar sağlama hedefini gütmüş bulunmaktayız. Malatya Film Festivali, doğu ile batının kesiştiği, kültür, tarih ve doğal güzelliklerin kucaklaştığı, Malatya'nın ruhuna uygun bir şekilde, sonbaharın muhteşem renklerinin, sinemanın binbir rengiyle zenginleştirildiği büyük bir organizasyon." dedi.

Türkiye ve dünyanın dört bir yanından seçkin filmlerin izlenebileceği festivalde çeşitli yan etkinliklerin de yapılacağını anlatan Toprak, "(Festival kapsamında,) 15 Temmuz'da ihanet olayının gerçekleştiği bir belgesel yapımı, senarist ve sinemacılarda büyük bir heyecan oluşturacak olan 'Malatya Film Forumu', sinema ve şehri odak alan bir sempozyum, sosyal sorumluluk ve sinemanın her alanda yaşatılması anlamında 'Belki Köye Bir Film Gelir', 'Uluslararası Kısa Film Yarışması' bölümü ve diğer etkinliklerle birlikte tüm izleyicilerimizin, sinemaseverlerin karşısına çıkacaktır." ifadelerini kullandı.

Mustafa Toprak, sanatın yaşamdaki önemine vurgu yaptığı konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sanata, sanatçıya ve geleceğimizin aydınlık yüzleri olan gençlerimizin sanat eğitimine gereken önemin verilmesi, çağdaş bir toplum olmanın ön şartlarındandır. Aziz Atatürk'ün, 'Sanatsız kalmış bir milletin, hayat damarlarından biri kopmuş demektir' sözü, muhasır medeniyet hedefine giden yolda, bizlere daima ışık tutacaktır. Dolayısıyla bu festival sayesinde, gençlerimizin sinemaya ve güzel sanatlara olan ilgi ve alakası gelişme gösterecektir."

Festivalin, şehrin kültürel faaliyetlerine ivme kazandıracağını kaydeden Toprak, beyaz perdenin sevilen yüzlerinin de Malatya'da yeni yıldız sanatçılar yetişmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Vali Toprak, Malatya'nın kültür, tarih, sanat ve sağlık kenti olduğunu sözlerine ekleyerek, "Sinema kenti olma noktasında emin adımlarla ilerlemektedir. Şehrin sahip olduğu tarih, kültür ve turizm potansiyelinin, mutfağından doğasına kadar, ilimizin öz değerlerinin, ulusal ve uluslararası alanda tanıtılması, gerek Malatyamız gerekse ülkemiz ekonomisi adına da olumlu sonuçlar doğuracaktır." değerlendirmesinde bulundu.



"Ulusal sinemamıza katkıda bulunmak için çabalayacağız"

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Festival Başkanı Ahmet Çakır da festivalin, Malatya'nın tarihi ve kültürel güzelliklerini Türkiye'ye ve dünyaya tanıtma noktasında önemli bir misyon üstlendiğini söyledi.

Etkinliğe katılacak sinemaseverleri Malatya'da ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyacaklarını kaydeden Çakır, eklenen yeniliklerle, festivalin daha da güçleneceğine inandığını aktardı.

Türk sinemasına daha kalıcı ve derinlikli eserler kazandırmayı hedeflediklerinin altını çizen Çakır, "Özellikle yeni sinemacıları cesaretlendirecek desteklerin de yer aldığı bazı yeniliklerle, ulusal sinemamıza katkıda bulunmak için çabalayacağız." diye konuştu.

Çakır, 3 sanatçıya "onur ödülü" verileceğini belirterek, usta oyuncu Halil Ergün, sesiyle ve filmleriyle Türk sinemasına hayat veren Belkıs Özener ve duruşuyla ve filmleriyle, Türk sinemasında sinemamızda ayrı bir yere sahip yönetmenimiz Mesut Uçakan'ın Onur Ödülü'ne layık görüldüğünü söyledi.

Festivaldeki yeniliklere dikkati çeken Çakır, şöyle devam etti:

"Bu yeni süreçte, festivalimizde kimlik bakımından yerli, etkinlik ve programlar bakımından zengin, sağlayacağı desteklerle de endüstrimiz açısından belirli iyi bir ortamı oluşturacağız. Bunun yanı sıra bölge halkının festivale katılımını artıracak, uygulanacak projelere de önem vereceğiz. Malatya, tarihi anlamda birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir il ve Turgut Özal ve İsmet İnönü gibi çok değerli yöneticileri çıkarmış. Onlarca sanatçımız, hala bu sektörde hizmet eden değerli hemşehrilerimiz var. Malatya'nın kültürünü, sosyal dokusunu olumlu yönde etkileyecek bir film festivalinin, ilimizde her geçen yıl daha da gelişmesini, genişlemesini, uluslararası konuşulan, bilinen ve tanınan bir festivale dönüşmesi bizlerin en büyük hedefi."



"Yerel unsur ve değerlere daha fazla yer veren bir yol izleyeceğiz"

Festival Direktörü Suat Köçer ise bu yıl bir kimlik değişimine gideceklerini belirterek, daha yerli, yerel unsur ve değerlere daha fazla yer veren, önceleyen bir yol takip etmek istediklerinin altını çizdi.

Yerel olmanın önemine değinen Köçer, "Dünya sinemasında var olabilmemizin, orada büyük işler yapabilmemizin en önemli yollarından birisi, kendi değerlerimiz ve kendi yerel kimliğimiz doğrultusunda işler üretebilmek ve kendi renklerimizle o dünyada var olabilmektir. Biz buna çok inanıyoruz ve festival olarak bu yıl bu noktada hassasiyet göstereceğiz. Tıpkı (Ömer) Lütfi Akad, Metin Erksan ve Halit Refiğ gibi sinemamızın ustalarının filmlerinde ve söylemlerinde dile getirdiği gibi." dedi.

Köçer, festival ekibine ilişkin de bilgi vererek, festivalin jüri başkanlığını usta oyuncu Hülya Koçyiğit'in, program direktörlüğünü ise sinema yazarı Alin Taşçıyan'ın üstleneceğini söyledi.

Festivalin yarışma bölümlerine başvurular 1 Haziran'dan itibaren alınmaya başlayacak.