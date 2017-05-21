SAMSUN’da ilk kez gerçekleşen ve Türk Rock Müziği'nin önde gelen isimlerini ağırlayan Samsun Gençlik Festivali’nin ikinci gününe MFÖ damgasını vurdu.

Sheraton Grand Beach’te önceki gün başlayan festivalde dün MFÖ, Feridun Düzağaç, Yeni Türkü, Pinhani, İskender Paydaş, Luxus, What da Funk & Gülçin Ergül sahneye çıktı. Muhteşem bir performans sergileyen MFÖ geceye damgasını vururken, Pinhani de tulum ve kemençe çalarak Samsun’daki müzikseverlere sürpriz yaptı. Festival bugün Teoman, Şebnem Ferah, Manga, Cem Adrian, Adamlar, Jehan Barbur ve Kaan Uzuner konserleriyle sona erecek.

