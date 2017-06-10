Katılımcıların sabahın erken saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluşturduğu festivalde, Türkçe içerik, seslendirme ve Türk motiflerinin yer aldığı kostümlerle yayımlanmaya başlanan "Echo Of Soul" oyununda yer alan biri Yeniçeri olmak üzere 5 karakter de oyun severlerle buluştu.

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Multiplayer Chapter 5 E-spor ve Oyun Festivali, gençlerden yoğun ilgi gördü.



Vodafone Park'ta düzenlenen festival için yaklaşık 5 bin oyun sever sabahın erken saatlerinde uzun kuyruklar oluştururken, festivalde farklı takım oyunlarının müsabakalarına sahne oldu.



Türkçe içerik, seslendirme ve Türk motiflerinin yer aldığı kostümlerle yayımlanmaya başlanan "Echo Of Soul" oyununda yer alan biri yeniçeri olmak üzere 5 karakter de katılımcılarla bir araya geldi.



Festivalde katılımcılar, internet ve oyun dünyasının ünlüleriyle tanışma fırsatı da yakaladı.



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