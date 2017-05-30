Münir Nurettin Selçuk'un oğlu Selim Selçuk, "Babamın Şarkıları" konserinde babasının eserlerini yorumlayacak.

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Türk müzik tarihinin önemli isimlerinden bestekar ve müzisyen Münir Nurettin Selçuk'un oğlu Selim Selçuk, "Babamın Şarkıları" konserinde babasının eserlerini yorumlayacak.



Davul ve perküsyon sanatçısı Selim Selçuk ile orkestrasına Dilek Türkan ve Atakan Akdaş'ın solist olarak eşlik edeceği konser, 9 Haziran'da Zorlu PSM Drama Sahnesi'nde gerçekleşecek.



Vestel Gururla Yerli Konserleri kapsamında Zorlu Performans Sanatları Merkezi ve Atlantis Yapım iş birliğiyle düzenlenen konser, 21.30'da başlayacak.



"Kalamış", "Aziz İstanbul", "Aşıka Bağdat Sorulmaz", "Endülüste Raks" gibi sanatçının sevilen eserlerinin icra edileceği konserde, kanun, kemençe, tambur, piyano, klavye ve perküsyondan oluşan 6 kişilik orkestra sahne alacak.

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