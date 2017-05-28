Türkiye'nin alanında en büyük, Avrupa'nın ise ilk iki müzesi arasında gösterilen AKÜ Devlet Konservatuvarı İbrahim Alimoğlu Müzik Müzesine hediye edilen ve 130 yıllık olduğu tahmin edilen, ses kaydı yapılabilme özelliğine sahip antika "fonograf" sergilenmeye başlandı.

Ses kaydı yapılabilme özelliğine sahip yaklaşık 130 yıllık antika "fonograf", Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ise büyüklük bakımından ilk iki müzesi arasında gösterilen Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Devlet Konservatuvarı İbrahim Alimoğlu Müzik Müzesinde sergileniyor.



Tiyatro sanatçısı Metin Belgin'e, 1960 yılında Bursa'da bir komşusu tarafından hediye edilen ve tiyatrocu Cemal Ünlü aracılığıyla müzeye bağışlanan fonografın, eksik parçaları tamamlanarak çalışır hale getirilmesi planlanıyor.



AKÜ Devlet Konservatuvarı Müdürü Doç. Dr. Uğur Türkmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AKÜ Devlet Konservatuvarı İbrahim Alimoğlu Müzik Müzesinin bağışlarla giderek zenginleştiğini bildirdi.



Sanatçı Ünlü vasıtasıyla Belgin tarafından müzeye çok önemli bir bağışta bulunulduğunu aktaran Türkmen, "Çok mutluyuz. Tarihe şahitlik ediyoruz. Konservatuvar bünyesindeki müzemiz bu bağış ile çok daha değerlendi diye düşünüyoruz. İnanıyoruz ki teknolojiye merakı olanlar, sanat ve tarih severler konservatuvarımıza gelecek, tarihin ilk ses kaydı yapılan cihazlarından birini burada görme, imkan olursa dinleyebilme şansına sahip olacaklar." diye konuştu.



Açıldığı ilk günden bu yana sanatseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan müzenin, 4 yıldır Türkiye’nin yanı sıra dünyadan da birçok müzik sever tarafından ziyaret edildiğini anlatan Türkmen, şöyle devam etti:



"Ümit ediyorum ki bundan sonra da bu ve benzeri bağışlarla müzemiz çok daha değerli bir hale gelecektir. Şu anda fonografın bir iki parçası eksik. Bir aksilik olmazsa onları bir buçuk ay içerisinde tamamlayıp çalışır duruma getireceğiz. Fonografın tam tarihini bilmiyoruz ama 130 yıllık olduğu düşünülüyor. Fonograf Thomas Edison tarafından icat edilmiş bir cihaz. Sonrasında gramofon, ardından da tarihsel gelişim içerisinde günümüze kadar çeşitli cihazlar yapılıyor. Bu fonograf, teknolojik gelişmenin bugün ulaştığı noktayı göstermesi açısından önemli."



Fonograftan CD'ye tarihsel yolculuk



Müzenin kurulmasında büyük emeği olan iş adamı İbrahim Alimoğlu da üniversite bünyesinde yer alan müzede dünyanın sayılı müzik aletlerinin sergilendiğini ifade etti.



Birçok insanın müzeye bağışta bulunduğuna işaret eden Alimoğlu, şunları kaydetti:



"Tiyatrocu dostumuz Cemal Ünlü burayı ziyaretinden sonra İstanbul'da yakınlarına bahsetmiş. Sanatçı Metin Belgin de elindeki fonografı 500 parça müzik aletinin olduğu böyle bir koleksiyona eklemek istemiş. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok ilginç ve kıymetli bir cihaz. Hem ses kaydı yapılıyor hem de dinlenebiliyor. İnşallah bunu çalışır hale getireceğiz. İnsanlar buraya geldiklerinde fonograf, gramofon, ardından CD ve bugün geldiğimiz son noktayı görme imkanı bulacaklar."