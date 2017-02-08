Nusaybin'deki Hamidiye Şehitliği yenileniyor

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Nusaybin Belediyesince, Hamidiye Alayına ait şehitliğin düzenlenmesi için çalışma başlatıldı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde belediye tarafından Hamidiye Şehitliği'nin düzenlenmesi için çalışma yapılıyor.



İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname kapsamında Nusaybin Belediye Başkan Vekilliğine görevlendirilen Kaymakam Ergün Baysal, 17 Eylül 2015'te Diyarbakır Kültür Varlıkları Koruma Kurulunca “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" olarak tescillenen şehitliğin düzenlenmesi için talimat verdi.

Bunun üzerine Kışla Mahallesi Hürriyet Sokağı'nda bulunan, 1860'lı yıllarda 2. Abdülhamit tarafından kurulan Hamidiye Alayına ait şehitlikte çalışma başlatıldı.

Tescilin ardından herhangi çalışma yapılmayan şehitlik, belediyede görevli arkeolog gözetiminde moloz ve çöplerden arındırılıyor.



Belediyeden konuya ilişkin yapılan açıklamada ise cumhuriyet tarihi açısından önemli konuma sahip ve bölgede ünik olan mezarlık alanının yıllarca kaderine terk edildiği belirtildi.



Alanda belediye tarafından çalışma yürütüldüğü ifade edilen açıklamada, birinci etapta alanın çöplerden arındırıldığı, toprak altında kalan taş sanduka mezarların görünür kılınması için çalışma yapıldığı bildirildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"İkinci etapta ise şehitliğin arkeolojik ve mimari dokusuna uygun şekilde kuzey kısmına taş duvar örülmesi, mezarlığa tabela asılması ve bir çeşme yapılması düşünülmektedir. Yapılan incelemede 352 metrekare alana kurulu şehitlikte, askerlere ait Arapça ve Osmanlıca mezar taşları olduğu görüldü. Kısmen yüzeyde görünür şekilde, yüzbaşı, rütbeli ve erlere ait taş sanduka mezar taşlarının üzerinde, kılıç veya tabanca motifleri bulunuyor. Şehitlikte taştan yapılmış 5 kademeli anıt da yer alıyor."



Hamidiye Alayının kurulduğu tarihte Kışla Mahallesi'nde inşa edilen 350 odalı askeri kışla, Osmanlı ile cumhuriyet döneminde askerler ve Hamidiye Alayına karargah olarak tahsis edilmişti. 2 odası ve anıtsal giriş kapısı ayakta kalan Nusaybin Kışlası, 1. derece arkeolojik sit alanı ilan edilerek, koruma altına alınmıştı.