Kocaeli'de "Gezici Tır Tiyatrosu" tarafından 12 yıldır okul bahçelerinde sahnelenen oyunlar sayesinde öğrenciler tiyatroyla buluşuyor.

Kocaeli'de "Gezici Tır Tiyatrosu"nca 12 yıldır okul bahçelerinde sahnelenen oyunlar sayesinde öğrenciler tiyatroyla tanışıyor.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun, çocukları tiyatroyla buluşturmak amacıyla 12 yıl önce yollara çıkan "Gezici Tır Tiyatrosu" 15 farklı oyunu öğrencilerle buluşturdu.



Daha önce tiyatroya gitmeyen çocuklara ulaşmayı hedefleyen ekip, şu ana kadar 150 bin öğrenciye açık havada tiyatro keyfi yaşattı.



Kocaeli Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Yardımcısı Fatih Sevdi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tır tiyatrosuyla 10'uncu sezonu gerçekleştirdiklerini belirterek, 12 yıldır Kocaeli civarındaki köyleri gezdiklerini anlattı.



Şu anda sergiledikleri oyunu 4 oyuncuyla sahnelediklerini kaydeden Sevdi, "Fakat 4 kişilik oyun için 15 kişi yola çıkıyoruz. Bir tır ve bir servis aracıyla yollara çıkıyoruz." dedi.



Sevdi, açık hava tiyatrosunda çocukların heyecanıyla karşılaştıklarını bildirerek, kapalı alanlarda daha çok yetişkinlere yönelik oyunların oynandığını vurguladı.



Yetişkinlerden geri bildirim almanın güç olduğuna işaret eden Sevdi, "Ancak çocukların kendilerini en iyi ifade ettiği, birbirleriyle ilişkilerinin en iyi kurduğu yerde onlarla karşılaştığımız zaman daha sağlıklı veriler alabiliyoruz, paylaşımlarda bulunabiliyoruz. Okul bahçelerinde oyun oynamanın bence en önemli tarafı da bu." dedi.



Kocaeli'nin, körfeze yayılmış bir coğrafyası olduğuna dikkati çeken Sevdi, bu durumda farklı noktalardaki öğrencileri tiyatroya getirmenin güç olduğunu kaydetti.



Sevdi, şunları söyledi:



"Bu anlamda da bizim bir tır tiyatrosu kurmamız aslında elzem bir süreçti. Bu yüzden de 'çocuklar tiyatroya gelemiyorsa biz onların ayağına gideriz' dedik ve böyle başladı aslında serüven. Karşınıza tiyatro geliyorsa bundan memnuniyetsiz olmanız imkansız. Özellikle de çocuklara 'tiyatro geliyor' dediğimizde onların heyecanı görülmeye değer. O yüzden de her zaman olumlu karşılanıyoruz. Okul müdürleri her zaman bizi çok iyi karşılıyorlar. İnsanın, çocukluk döneminde bilgi edinmeye başladıktan itibaren sanatla tanışması önemli. Bu anlamda yaptığımız etkinliğin toplum açısından önemli sonuçlar doğuracağına inanıyoruz."



"Çocukların gözlerinde ilk heyecanı görüyoruz"



Kocaeli Şehir Tiyatroları Oyuncusu Başar Alemdar da tır tiyatrosuyla uzak köylerde ve mahallelerde kendilerine ulaşamayan çocuklar için oyunlar sahnelediklerini belirtti.



"Çocukların gözlerinde ilk heyecanı görüyoruz, aslında bununla besleniyoruz" diyen Alemdar, tır dorsesinde gerçekleştirdikleri oyunların kendileri açısından farklı keyifler taşıdığını söyledi.



Alemdar, etkinliği Kocaeli Büyükşehir Belediyesi üstlendiği için sadece kentteki noktalarda oyunlarını sahnelediklerini vurgulayarak, gelen olumlu tepkiler üzerine yakın illere de ulaşma düşüncesinin bulunduğunu bildirdi.



Yuvacık Aydınkent İlkokulu öğrencisi Gülce Güler de izledikleri oyunda yer alan şarkıların çok güzel olduğunu, tiyatro oyununun açık havada sahnelenmesinin hoşuna gittiğini kaydetti.



Öğrenci Zeynep Tuncer ise daha önce tiyatro izlediğini belirterek, ancak okul bahçesinde sahnelenen oyunu arkadaşlarıyla seyretmenin çok daha güzel olduğunu ifade etti.