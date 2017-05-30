Adıyaman’da müzik öğretmenlerinden oluşan grup, kimsesiz çocuklar yararına konser düzenledi.

Adıyaman’da müzik öğretmenlerinden oluşan grup, kimsesiz çocuklar yararına konser düzenledi.



Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ) Rektörlük salonunda sahne alan 8 kişilik koro, 8 farklı şarkı seslendirdi.



Katılımcılar, şarkılara eşlik ederek, uzun süre ayakta alkışladı.



Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya, konserde yaptığı konuşmada, öğretmenlerin söyledikleri şarkılarda duygulandığını belirtti.



Sanatın çok önemli bir dal olduğunu anımsatan Kızılkaya, "Sanat ve sporun her dalında olmamız gerekiyor. Birçok şairimizin, yazarımızın eserlerini dinlediğimizde ve okuduğumuzda bizleri tarihin derinliklerine götürüyor. Hayal dünyası geniş, ufku geniş çocuklar yetiştirmemiz için böyle öğretmenlere ihtiyaç var. Konserden elde edilecek gelir yetim çocuklara bağışlanacak. Katılımcılara ve destek veren herkese teşekkür ederim." dedi.



Konserden elde edilen gelirin, kimsesiz çocuklara yönelik etüt merkezi yapımında kullanılacağı öğrenildi.