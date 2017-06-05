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Ordu'nun sosyal medyada tanıtılması

Valiliğin, kent turizmine katkı sağlamak amacıyla başlattığı "Sosyal medya hesabınızda Ordu'yu paylaşın" kampanyasına yoğun ilgi gösterildi

Ordu'nun sosyal medyada tanıtılması

Ordu'da turizmin yaygınlaşması amacıyla sosyal medyada başlatılan bir günlük fotoğraf paylaşımı kampanyası ilgi gördü.

Vali İrfan Balkanlıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, kentin tanıtımına katkı sağlamak ve farkındalık yaratmak amacıyla 31 Mayıs Çarşamba günü "Sosyal medya hesabınızda Ordu'yu paylaşın" etkinliği düzenlediklerini anımsattı.

Duyurunun ardından Orduluların büyük bir teveccüh gösterdiğini aktaran Balkanlıoğlu, şunları kaydetti:
"17 Haziran 2014 tarihinde Ordu Valiliği görevine başladıktan sonra Karadeniz'in incisi bu büyüleyici şehri turizmde bir marka kent yapmak amacıyla tanıtım çalışmalarımıza ağırlık verdik. Ulusal medyada ekranlara gelen ünlü programcıları, sosyal medya fenomenlerini Ordu'ya davet ederek çekimler yapılmasını sağladık. Amacımız Ordu'yu tanıtmak ve güzelliklerini göstermek. Bu amaçla da Ordu'nun tanıtımına farklı bir farkındalık sağlamak noktasında bir günlüğüne hem profil, hem de kapak fotoğraflarımızda Ordu'nun güzelliklerine yer verdik. Ordulu hemşerilerimiz de gün boyu ilimizin değişik fotoğraflarını yayınlayarak bu etkinliğimize destek verdiler."

Balkanlıoğlu, etkinliğe katkıda bulunan ve destek veren, emeği geçen herkese teşekkür etti.
Birçok haber kanalında, gazetelerde ve internet sitelerinde, "Ordu sosyal medyada tanıtılıyor" başlığıyla haberlerin yer aldığını vurgulayan Balkanlıoğlu, "Tüm dünyayı parmaklarımızın ucuna getiren sosyal medya sayesinde Ordu'nun göz kamaştıran güzellikleri daha fazla ilgi çekti. Sosyal medyada Ordu ne kadar fazla yer alırsa, o kadar çok ilgiyi artırır." ifadelerini kullandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #turizm #tanıtım #sosyal medya #Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu #ordu
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