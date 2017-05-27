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Ordu Üniversitesi heykeltraş yetiştiriyor

Ordu Üniversitesi, Türkiye'de heykel sanatını geliştirmeyi hedefliyor. Güzel Sanatlar Fakültesi'nde 2014 yılında kurulan heykel bölümü, birbirinden maharetli öğrenciler yetiştiriyor. Henüz yolun başında olan öğrencilerin yaptığı taş , ahşap ve metal heykeller de görülmeye değer.

Ordu Üniversitesi heykeltraş yetiştiriyor

Karadeniz'e örnek olmak için kuruldular, yeni hedeflerini ise Türkiye'ye heykeltraş yetiştirmek olarak açıkladılar. 

Başarının öyküsü 2014 yılında başladı. Ordu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi 'nde heykel bölümünü kurdu.. 

Çalışmalar başladı ve başarı kısa zamanda geldi. Öğrenciler daha şimdiden taş, ahşap ve metalden üretilmiş birçok esere imza attı. 

Bölüm ilk mezunlarını da önümüzdeki yıl verecek.

Rektör Profesör Doktor Tarık Yarılgaç'ın öğrencilerine güveni de tam. 

Üniversitenin hedefi de Türkiye'nin heykeltraşlarını yetiştirmek. 


ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #ordu üniversitesi #türkiye #Güzel Sanatlar Fakültesi #heykel bölümü
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