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Otizmli Bingül kardeşler madalyaya doymuyor

Otizmli 13 yaşındaki ikizler Muhsin Murat ve Aliye Zeynep Bingül, sporda başarılarıyla dikkati çekiyor.

Otizmli Bingül kardeşler madalyaya doymuyor

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül'ün çocukları Muhsin Murat ve Aliye Zeynep, son olarak İzmir'deki Özel Sporcular Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda birinci sırada yer aldı.

Şampiyonada, 12-15 yaş kategorisinde erkeklerde Muhsin Murat, kızlarda ise Aliye Zeynep ilk sırayı elde etti. Sporda, cimnastiğin yanı sıra kayakla ilgilenen ikizler, Türkiye'deki toplam birincilik sayılarını 7'ye çıkardı.



İkizlerin, Uluslararası Zihinsel Engelliler Spor Federasyonunun (INAS) Polonya'da düzenlediği Özel Sporcular Dünya Şampiyonası'nda, gelecek vadeden en iyi özel sporcu ödülü de bulunuyor.

Sporcuların antrenörü Arif İlhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de şampiyonluk sayılarını 7'ye yükselten ikizlerin, kayakta da Avrupa beşinciliği ve dünya dördüncülüklerinin olduğunu söyledi.

Türkiye Şampiyonası'na katılan her özel sporcunun, gönüllerin şampiyonu olduğunu ifade eden İlhan, Avrupa'da da Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediklerini belirtti.


Kaynak: AA
Etiketler; #otizm #bingül kardeşler #spor #başarı #madalya
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