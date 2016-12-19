Oto tamircisi, doğayla sanatı buluşturuyor

Van'da yedek parça satışı ve oto tamiri yapan Sami Demir, doğadan topladığı malzemeleri sanat eserine dönüştürüyor.

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Erciş ilçesindeki oto sanayi sitesinde yedek parça satışı ve oto tamiri işiyle uğraşan Demir, yaklaşık 20 yıldır doğadan topladığı hayvan iskeleti ve ağaç dalı, kabuk, odun parçası gibi malzemeleri bazı işlemlerden geçirip tablo yapımında kullanıyor.



Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iş yerinde sergilediği tablolara vatandaşların ilgi gösterdiğini söyledi.



Tablolarında kullandığı malzemeleri boş zamanlarında doğada gezerek temin ettiğini anlatan Demir, "Uzun zamandır doğaya çok büyük ilgi duyuyorum. Bu ilgi beni sanata yönlendirdi. Şimdi yaptığım çalışmalarda doğayla sanatı buluşturuyorum." dedi.



Kitap okumayı çok sevdiğini, böylece yeni fikirler geliştirdiğini dile getiren Demir, "Bir ustanın yedek parçalarını birleştirip bir otomobil yapması ya da tamir etmesi gibi ben de doğadan topladığım parçaları birleştirip tablo yapıyorum. Çiçek ve böcekleri, kanatları ya da bir taşı tabloya dönüştürebiliyoruz." diye konuştu.



- "Sanata ilgim, doğa sevgisinden"



Demir, sanata ilgisinin doğayı çok sevmesi ve sürekli doğa yürüyüşleri yapmasından kaynaklandığını ifade etti.



Her doğa yürüyüşünde karşısına birbirinden ilginç ve değerlendirilmesi gereken malzemeler çıktığını belirten Demir, şunları kaydetti:



"Nihayetinde hayvan doğar, büyür ve ölür. Ama kalıntılarının çöpe gitmektense bu şekilde değerlendirilmesini uygun buluyorum. Çocuklarımızın, gençlerimizin boş zamanlarında sanatla uğraşmaları onları hayata, insanlığa ve vatan sevgisine bağlar. Biz de sanatla uğraşarak çocuklarımıza örnek olmalıyız. Doğadaki atık malzemeleri değerlendirdiğim için büyük mutluluk duyuyorum."

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