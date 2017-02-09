Çocukların hatta büyüklerin de severek izlediği "Rafadan Tayfa" çizgi dizisi sahnede de izleyici ile buluşuyor. 18 gösteride 20 binin üzerinde kişi gösteriyi izledi. 1990 yılı öncesi mahalle hayatını anlatan çizgi dizi "nerde o eski günler" dedirtiyor...

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