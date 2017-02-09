1990 yılı öncesi mahalle hayatını, samimi insan ilişkilerini ve çocukları konu alan "Rafadan Tayfa" adlı çizgi dizi bu kez sahnede seyirci ile buluştu.
Reyting rekorları kıran "Rafadan Tayfa'nın" yapımcısı ve yönetmeni olan İsmail Fidan çizgi dizinin 2 yıl önce TRT Çocuk ekranlarında yayına girdiğini anımsattı.
Rafadan Tayfa'nın 2 yaşından 60 yaşına kadar geniş bir izleyici kitlesi var. İzleyicinin yoğun ilgisi çizgi dizinin sahneye taşınmasına da neden oldu.
Rafadan Tayfa'nın sahne gösterilerinin genel koordinatörü Nuri Sema Can, 18 gösteride 20 binin üzerinde izleyiciye ulaştıklarını söyledi.
ulusalkanal.com.tr
Çocukların hatta büyüklerin de severek izlediği "Rafadan Tayfa" çizgi dizisi sahnede de izleyici ile buluşuyor. 18 gösteride 20 binin üzerinde kişi gösteriyi izledi. 1990 yılı öncesi mahalle hayatını anlatan çizgi dizi "nerde o eski günler" dedirtiyor...
1990 yılı öncesi mahalle hayatını, samimi insan ilişkilerini ve çocukları konu alan "Rafadan Tayfa" adlı çizgi dizi bu kez sahnede seyirci ile buluştu.