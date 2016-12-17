Ressam Turani hayatını kaybetti

Ressam, sanat tarihçisi ve sanat eğitimcisi Adnan Turani yaşamını yitirdi

ANKARA (AA) - Türk ressam, sanat tarihçisi ve sanat eğitimcisi Adnan Turani (91), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Hacettepe Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada, Turani'nin bir süredir tedavi gördüğü Hacettepe Hastanesinde bugün yaşama veda ettiği belirtildi.

Turani için 19 Aralık pazartesi günü saat 13.00'te Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi önünde anma töreni düzenleneceği bildirilen açıklamada, cenazenin Kocatepe Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığına defnedileceği bildirildi.

İstanbul'da 1925 yılında doğan Adnan Turani, İstanbul İlköğretmen Okulunu bitirdikten sonra 1948 yılında Ankara Gazi Eğitim Enstitüsünden mezun oldu. Kazandığı bir devlet bursuyla Almanya'ya giden Turani, Münih, Stuttgart ve Hamburg güzel sanatlar akademilerinde çalışma olanağı buldu. Lisans ve uzmanlık öğrenimini tamamlayan Turani, 1972'ye kadar Gazi Eğitim Enstitüsünde görev yaptı. Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde 1973'te doktora, 1978 yılında da doçent unvanlarını alan Turani, öğretim üyesi olarak 1986 yılına kadar görev yaptığı Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümünde ve Güzel Sanatlar Fakültesinde Avrupa Sanatı ve uygulamalı atölye dersleri verdi.

Turani, Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde 1986 yılında profesör oldu ve 1990 yılına kadar Bölüm Başkanlığı görevini sürdürdü.

Son yıllara kadar çalışmalarını Ankara'daki atölyesinde sürdüren sanatçının, "Adnan Turani: Yaşam Serüveni, Sanat Üzerine Düşünceleri ve Resimsel Birikimi" adlı kitabı, otobiyografisini ve sanat yaşamını içeriyor.